La digitalización del sector agroalimentario protagoniza el VI Campus de Jóvenes de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía

Garantizar el relevo generacional en el sector agroalimentario consiguiendo que los jóvenes apuesten por convertirse en profesionales de esta área es uno de los desafíos más importantes que enfrenta el sector, aquejado de un proceso de envejecimiento que deriva no sólo en un déficit de mano de obra, sino también en el abandono poblacional de los entornos rurales.

Esta realidad es la que motiva, por parte de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, la organización de actividades que fomenten la participación de las nuevas generaciones en este modelo empresarial de economía social. Un ejemplo de ello es el VI Campus Agroalimentario de Jóvenes Cooperativistas de Andalucía, que se ha celebrado los días 8 y 9 de octubre, en las localidades de Olvera y Jerez de la Frontera.

La iniciativa, que se presenta como un espacio de oportunidades, de crecimiento y de intercambio de conocimientos en el que el espíritu cooperativista florece con nuevas ideas, ha estado enfocada, en esta ocasión, a la digitalización del sector. Así se refería a ello, durante la inauguración del evento, Jaime Martínez-Conradi, director general de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, “Poder hacer frente a retos como la dificultad de acceso a la tierra, la excesiva carga burocrática, la falta de inversión hídrica o la nueva PAC pasa por tener explotaciones profesionalizadas y competitivas, y para ello la formación es fundamental, como también lo es la creación de sinergias y la innovación de productos y procesos, para lo que las nuevas tecnologías son un pilar en el que tenemos que apoyarnos”.

VI Campus de Jóvenes de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía

Durante dos jornadas, alrededor de un centenar de jóvenes agricultores y ganaderoscon edades comprendidas entre los 18 y 41 años, procedentes de las ocho provincias andaluzas, y de distintos sectores – olivar, frutas y hortalizas, ganadería, vinos,…- han recibido una completa formación con sesiones y talleres prácticos conducidos por expertos y responsables de empresas e instituciones punteras en los ámbitos tratados en el programa.

Esta iniciativa, que lleva por título ‘Impulso al relevo generacional en las cooperativas agrarias’ se enmarca dentro de la Línea 3 para el Fomento del Emprendimiento Social del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo, que financia la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.

VI Campus Agroalimentario

El Campus, se ha desarrollado a través de una serie de actividades que, tanto por la temática como por los ponentes, han resultado atractivas y de interés para los participantes, entre los que se encontraba un alto porcentaje de mujeres.

VI Campus de Jóvenes de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía

La inauguración del evento ha corrido a cargo de Francisco Panduro, presidente de la SCA Nuestra señora de los Remedios-Picasat; de Antonio Lovera, representante del grupo de trabajo de jóvenes de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía; de Jaime Martínez-Conradi, director general de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía y de Carmen María Durán, directora general de Trabajo Autónomo y Economía Social de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.

Cuáles son las soluciones tecnológicas aplicadas al sector agroalimentario que se están desarrollando en la actualidad, qué proyectos europeos trabajan para ser motor de innovación en las cooperativas del sector y cuáles son las barreras digitales y tecnológicas con las que se encuentran los profesionales en sus explotaciones, son los temas en torno a los que ha girado un programa que se ha completado con talleres, catas de aceite y de vino, y visitas a las instalaciones de la Cooperativa Nuestra Señora de los Remedios Picasat, al Consejo Regulador de Vinos de Jerez y a la Yeguada Cartuja Hierro del Bocado.

VI Campus de Jóvenes de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía

Como novedad, el Campus se completa en esta edición con una webinar en la que, según explica Amparo Martín, técnico de Jóvenes de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, “tres cooperativas procedentes de Extremadura, Baleares y Andalucía, explican qué iniciativas están desarrollando para fomentar el relevo generacional, algo de provecho no sólo para los jóvenes, sino para consejor rectores y responsables de cooperativas que pueden exportar el modelo a las suyas propias”.