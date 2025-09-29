La provincia de Huelva, en la cúspide de la agricultura con alto valor añadido

Huelva es un privilegio. Sus atributos naturales, climáticos y geográficos han generado a lo largo de los siglos un ecosistema excepcional difícilmente igualable. Y su extraordinaria riqueza agroganadera es buena prueba de ello. Los datos así lo certifican. Huelva dispone de 162.000 hectáreas de superficie cultivada. El 63% se explota en régimen de secano, mientras que el 26% restante se destina a regadío. Otras 319.110 hectáreas, el 30% del territorio, reciben algún tipo de protección en reconocimiento a sus valores singulares lo que convierten a la provincia onubense en la región que acumula más figuras de amparo ambiental de España.

Este tesoro agroalimentario ha propiciado un pujante tejido económico cifrado en más de 5.000 empresas del sector, lo que representa el 17% del conjunto de las sociedades registradas en Huelva. En términos de empleo, el sector agroalimentario acapara casi el 25% del mercado laboral local, casi diez puntos más de lo que representa en el ámbito de Andalucía. Estamos, por tanto, ante un motor económico clave, dinámico y vigoroso, que inyecta bienestar social y desarrollo en nuestra provincia.

La Diputación de Huelva es consciente de la enorme potencialidad del sector agroalimentario onubense. Su capacidad exportadora es sobresaliente. En 2024, las empresas agroalimentarias facturaron 1.783 millones de euros. Y lo hicieron bajo un modelo de producción que genera cohesión social y combate la amenaza de despoblamiento del mundo rural, uno de los mayores desafíos contemporáneos.

En el pujante sector agroindustrial y alimentario de Huelva sobresale sin paliativos desde hace años la producción de frutos rojos, singularmente la fresa. En la última campaña se superaron las 322.300 toneladas, lo que supone el 97% de este tipo de frutos producidos en toda España y el 30% en el conjunto de Europa. Es un dato abrumador que coloca a Huelva en la cúspide de un subsector agrícola con alto valor añadido.

Hablamos de un cultivo que suscita casi 150.000 puestos de trabajo, directos e indirectos, hasta copar el 70% de todo el mercado laboral agrario. La cifra da una idea de la importancia crucial de los frutos rojos en todo el entramado agroalimentario de Huelva. Se trata, por lo tanto, de un género agrario estratégico para nuestro mundo rural, que sufre, sin embargo, la amenaza creciente y desleal de productos extracomunitarios que entran a nuestros mercados sin cumplir los estándares que exige la UE.

La poderosa realidad agroalimentaria de Huelva revela el admirable dinamismo de sus pueblos, así como su capacidad de emprendimiento y generación de riqueza. Para proteger, armonizar y mejorar toda esta energía productiva, la Diputación Provincial despliega un conjunto de iniciativas eficaces y complementarias a la acción del sector privado: desde el desarrollo de la etiqueta de calidad Marca Huelva hasta la aceleradora de empresas HuevaLab o el Centro Agroexperimental, que acaba de incorporar a la asociación de productores y comercializadores Freshuelva, que agrupa al 95% de firmas del sector.

La Diputación Provincial también mantiene una colaboración permanente en ferias agroganaderas, jornadas técnicas, congresos y cualquier programa de cooperación con nuestros agricultores. Particularmente exitosa ha sido la campaña #YoComoFresasDeHuelva, desarrollada en colaboración con la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), que busca reforzar la imagen de nuestros frutos rojos, líderes absolutos en el mercado nacional y europeo. Entre los objetivos de la Diputación, también figura el reconocimiento del aceite de oliva virgen extra de Huelva con la Indicación Geográfica Protegida (IGP), que logrará posicionarlo en los mercados internacionales.

Todas estas iniciativas y muchas otras evidencian el compromiso inquebrantable de la Diputación Provincial con una de las locomotoras que mueven la economía de Huelva.