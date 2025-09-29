Fruta de Andalucía consolida su crecimiento gracias a la calidad de sus frutos rojos

LA empresa Fruta de Andalucía ha alcanzado en la última campaña 2024-2025 nuevas cifras récord en producción y facturación, impulsada por la fortaleza de cultivos como la fresa y los arándanos y la apuesta por la calidad, la innovación, la sostenibilidad y la introducción de nuevos cultivos. Todo ello ha permitido a Fruta de Andalucía mantener un crecimiento constante desde que inició su actividad en 2014 con un proyecto centrado en la producción de frutas de categoría premium.

Gracias a este modelo, Fruta de Andalucía se ha consolidado como una las empresas andaluzas de referencia en el sector de los frutos rojos, cerrando la última campaña con la mayor cifra de producción de su historia, al superar las 47.500 toneladas de fresas, arándanos, frambuesas, moras y mandarinas, frente a las 44.000 toneladas registradas en la campaña anterior. Este incremento ha permitido también a Fruta de Andalucía alcanzar una facturación total de 160 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 15 por ciento respecto a la campaña anterior.

Estos resultados adquieren mayor relevancia en el contexto de una campaña compleja, marcada por las intensas lluvias registradas en enero, febrero y marzo. Sin embargo, el buen comportamiento de los precios y la valoración positiva de los mercados hacia la fruta de calidad han favorecido un incremento del valor de la producción y la consecución de esta cifra récord de ingresos.

Para Fruta de Andalucía, el secreto de la calidad reside en la selección diaria de los mejores frutos y en la aplicación de tecnología avanzada, lo que garantiza que sus berries y cítricos sean un producto único. El sabor, el color, el tamaño y la forma de estas frutas reflejan una excelencia que el consumidor reconoce y aprecia. Esta confianza en la fruta con Origen Huelva y España ha sido clave para sostener un crecimiento continuo en producción y ventas.

Con estos resultados Fruta de Andalucía se ha consolidado como una de las compañías andaluzas con mayor volumen de exportaciones. El 85 por ciento de su producción se distribuye en más de 45 países de la Unión Europea, Reino Unido, Norte de Europa y Oriente Medio, un logro sustentado en la calidad de sus frutas y en la confianza ganada en los mercados internacionales.

Este trabajo de Fruta de Andalucía se concentra hoy en un total de 1.700 hectáreas repartidas en diferentes municipios de la provincia de Huelva. Gracias a la actividad en esta superficie la empresa ha cerrado la ultima campaña 2024-2025 con una producción de 37.000 toneladas de fresas, 8.000 toneladas de arándanos, 1.300 toneladas de mandarinas, 400 toneladas de frambuesas y 80 toneladas de moras. Y para que todo esto sea posible más de 7.100 personas trabajan en Fruta de Andalucía y participan en cada una de las fases del cultivo, recolección, envasado y comercialización de estas frutas.

Para cada uno de estos procesos Fruta de Andalucía ha incorporado los certificados internacionales más exigentes que garantizan producir con los mejores criterios de calidad y responsabilidad. De hecho, la empresa garantiza una actividad respetuosa con el entorno y socialmente comprometida con nuestros trabajadores. Estos principios son esenciales para lograr que los mercados internacionales aprecien una fruta de calidad que se diferencia de la que llega de otros países.

El esfuerzo constante de Fruta de Andalucía permite que millones de personas disfruten de una fruta de alta calidad, reconocida no solo por su sabor, sino también por sus valores nutricionales y su capacidad, científicamente demostrada, para cuidar la salud y prevenir enfermedades.