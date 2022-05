Antonio Campos: “Aplicar la nanotecnología a la agricultura es el paso natural”

La tecnología más puntera, la nanotecnología, ha llegado ya también al sector agroalimentario. Nano Green es pionera.

–La tecnificación de la producción agroalimentaria es una realidad ya ¿es la nanotecnología un paso más?

–La nanotecnología es la nueva Revolución Industrial que no se ve. Desde hace años, multitud de productos basados en la nanotecnología nos hacen la vida más cómoda: teléfonos móviles, baterías, ordenadores y electrodomésticos, la ropa que usamos, detergentes, material deportivo, productos de limpieza, incluso las medicinas, son nanotecnología. IBM acaba de lanzar un chip de 2 nm que contiene 50.000 millones de transistores. Su aplicación a la agricultura es un paso natural. Las excepcionales ventajas que aporta en términos económicos, medioambientales y de sostenibilidad, no podían quedar ajenas al sector agroalimentario.

–¿A qué cultivos se dirigen sus productos?

–Nutra Green Plus es una solución coloidal natural, compuesta por aceites esenciales de origen vegetal, cuyas células transportadoras (micelas) tienen un tamaño de 0,6 nm. Es un producto ecológico, residuo “cero”, biodegradable, no produce toxicidad y no contamina las aguas. Es apto para todo “ser vivo” vegetal, por lo cual se aplica en cualquier tipo de cultivo. En Andalucía aplicamos nuestra nano solución coloidal, tanto en ecológico como en convencional en berries, olivo, naranjo, trigo, almendro, todo tipo de hortofrutícola, tomate de industria, arroz, patata, tropicales, viña, etc.

–¿En qué fase del proceso de evolución del cultivo o del fruto intervienen sus soluciones?

–Interviene desde los plantones, el abonado de fondo y preparación de terrenos, hasta los tratamientos que se realicen en los diferentes estados fenológicos. Nutra Green Plus, es una herramienta de gestión. Es un transportador eficiente de insumos a nano escala. Las micelas (0,6 nm) que se forman, atrapan los nutrientes y penetran en la planta de forma directa, a través de la raíz, la estoma y la cutícula, hasta las células, haciendo cualquier tratamiento que apliquemos, sea más eficiente y eficaz, produciendo un ahorro de hasta un 50% en el uso de productos fertilizantes y fitosanitarios aplicados en los cultivos.

–¿Qué receptividad tienen los agricultores andaluces hacia este tipo de tecnología?

–Los agricultores en general y los andaluces en particular, son gente muy arraigada a sus tradiciones y formas de hacer las cosas, pero son sabios e inteligentes, están preocupados por la sostenibilidad y rentabilidad de sus cultivos. Comprenden enseguida un cambio tan disruptivo en su forma de trabajar y perciben inmediatamente los valores diferenciales de nuestra propuesta. La incorporación de las nuevas generaciones de agricultores, con una mejor formación técnica, nos permite hablar un lenguaje común con ellos. Así mismo, las industrias de transformación agroalimentaria, que buscan optimizar sus estructuras de costes, pero a la vez asegurar la calidad y cumplir sus compromisos medioambientales, han acogido nuestra propuesta con gran interés.

–¿Es muy costoso aplicar estas soluciones a los cultivos?

–La nanotecnología nos permite que Nutra Green Plus se aplique en una disolución 1:10.000. Es decir, en media, un litro por hectárea y año. Por lo tanto, la variable precio no es determinante a la hora del uso del producto. Se utiliza en dosis muy pequeñas, es sencillo de aplicar, transportar y almacenar. Nutra Green Plus es rentable desde el primer momento por dos vías: reducción de coste de insumos y aporte hídrico y, por otro lado, la mejora de los parámetros de calidad de las cosechas.

Beneficios

–¿Suponen un aumento de los beneficios para las explotaciones?

–El coste de productos fertilizantes y fitosanitarios, sin contar la mano de obra de aplicación, puede llegar a ser el 20% de los costes directos totales de una explotación. Nutra Green Plus es una herramienta que permite la reducción de hasta un 50% en la aplicación de estos insumos. Imaginemos lo que puede representar para un agricultor o una industria de transformación agroalimentaria, un ahorro de ese importe, en un contexto como el actual, con alzas inasumibles de todos los costes de producción. Al margen de la rentabilidad económica, hay que destacar los beneficios medioambientales y sociales, la sostenibilidad de los recursos y el cuidado y recuperación de suelos. Por último, hay que destacar que ayudamos a los agricultores a cumplir con los cada vez más exigente requisitos de cumplimiento de la PAC y legislación comunitaria en materia “Verde”, sobre limitación en el uso de fertilizantes y fitosanitarios.

–¿Y cómo repercute en la calidad de los cultivos?

–El uso de Nutra Green en los cultivos permite que aceleremos su crecimiento y desarrollo, mejoremos los rendimientos y consigamos una mayor resistencia de la planta ante situaciones de estrés climático o hídrico como el actual, fortaleciendo al cultivo ante ataques de hongos y plantas y la recuperación de los suelos. Estamos especialmente satisfechos del incremento del peso específico de los frutos, calibres homogéneos, el contenido en azúcar (brix) y el incremento de la calidad de la proteína en cereales.

–¿La tecnología que emplean para el desarrollo de sus soluciones es española?

–El desarrollo tecnológico de Nutra Green Plus se ha hecho en España, fruto del esfuerzo de un gran equipo de personas muy comprometidas con el proyecto. Uno de nuestros proyectos e ilusiones a corto plazo, es la construcción de unas instalaciones de fabricación e I+D+i en Andalucía, bien con recursos propios o junto a un socio estratégico financiero o industrial.

–¿Cuántos recursos, en tiempo y fondos, precisan los productos que sacan al mercado?

–Los primeros trabajos comenzaron en el año 2012. Se ha ido adaptando la fórmula, optimizando los componentes, se han realizado ensayos de campo en todo tipo de cultivos, suelos y climas, tanto en España como en otros países, se ha obtenido las aprobaciones y certificaciones de insumo ecológico, lo que nos permite tener una solución contrastada, segura y rentable. Estamos en el mercado con intensidad desde hace un año, habiendo alcanzado magníficos resultados todos aquellos agricultores que han aplicado nuestro producto.

–¿Qué caracteriza a su empresa?

–Nuestra empresa está absolutamente volcada en la atención, asesoramiento y servicio de nuestro “jefe”, el cliente, con una tecnología novedosa, disruptiva y mundialmente reconocida.