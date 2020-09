Arranca el Startups Europe Smart Agrifood Summit de Málaga

Soluciones tecnológicas e innovadoras para la transformación de la cadena de valor agroalimentaria, inversión y financiación, investigación y conocimiento, sostenibilidad y medioambiente, emprendimiento innovador y el rol de la mujer en el ecosistema agrifood son las grandes áreas temáticas que se analizarán en la tercera edición de Startup Europe Smart Agrifood Summit, que se celebrará los próximos días 24 y 25 de septiembre.

En esta ocasión, contará con un especializado programa de contenidos, con más de 100 expertos internacionales que debatirán en torno a los retos y oportunidades del sector desde el prisma de la innovación y la tecnología.

Como principal novedad, cabe destacar que, en 2020, el foro reinventa su modo de celebración para adaptarse a las nuevas circunstancias y necesidades a través de un formato híbrido que permite la participación tanto presencial como virtual.

También serán protagonistas las tecnologías aplicadas a la gestión de comercios y restaurantes: robots de apilamiento, impresión 3D de alimentos o monitoreo de residuos.

Destaca la conferencia especializada de Kian O`Cleiry, Spain sales director, y Daniel Rejón, head of FMCG, Lifestyle & Retail verticals de Maersk, que aportarán soluciones de visibilidad para la cadena logística del sector alimentario.

El rol de la mujer en el ecosistema agrifood será uno de los puntos destacados a tratar

La investigación y la generación de conocimiento también contarán con un panel temático propio, y se abordará la inversión y financiación en la industria agroalimentaria.

Foros paralelos

Además, el Startups Europe Smart Agrifood Summit acogerá el I Foro Internacional del Agua y sus Aplicaciones al Sector Agroalimentario, que tendrá lugar el próximo jeuevs 24 de septiembre, para analizar las novedades en gestión del agua y la implantación de sistemas de riego inteligentes.

También albergará el I Foro Europeo de Lucha Contra la Despoblación Rural, el viernes 25 septiembre, para debatir en torno al acceso a financiación, las oportunidades de emprendimiento e innovación en el medio rural o las telecomunicaciones y sus infraestructuras.

La organización resalta que a la Call for Startups del evento se han presentado 125 startups, un 25% más que en la pasada edición.

Ponentes

Entre los ponentes confirmados destaca la participación de Máximo Torero, chief economist and assistant director general del departamento de Desarrollo Económico y Social de Unfao (Food and Agricultural Organization of the United Nations); Francisco Polo, alto comisionado para España Nación Emprendedora -Gobierno de España-; Swatti Mandela y Baybars Altuntas, alta comisionada y presidente, respectivamente, del Foro Mundial de Inversión Business Angels (WBAF por sus siglas en inglés); Vicent Rosso, cofundador de Consentio & BlaBlacar; José de Isasa, industry relations director de El Tenedor; Juan José de la Cerda, director de I+D y Calidad de Nueva Pescanova; Paola Pomi, CEO de Sinfo One; Jon Medev, CEO de OurCrowd -principal fondo de inversión israelí-; Begoña Pérez, directora de CLC South en EIT Food; Raúl de la Vega, digital & e-commerce Business Development en Correos Market; Enrique Colilles, director general de Trops; Paula Valenciana, environmental and social specialsit en IDB Invest; José Bayón, CEO de Enisa -Ministerio de Industria,-, o John Hartnett, CEO de Thrive Partners, entre otros.

El listado completo está en la web www.smartagrifoodsummit.com.