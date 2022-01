Francisco Castillo: “Vellsam quiere dar voz a la investigación de la Universidad”

La firma Vellsam Materias Bioactivas trabaja desde hace décadas como pionera de la investigación, diseño y producción de soluciones biotecnológicas (bioestimulantes y nutrientes vegetales) con el objetivo de mejorar la forma en la que se cultivan los alimentos de todo el mundo.

Ahora, Vellsam Materias Bioactivas ha puesto en marcha junto a la Universidad de Granada el aula de empresa “Vellsam-UGR para la Innovación en Nutrición y Salud”, para impulsar la investigación, difusión o la organización de jornadas de divulgación.

Satisfecho por esta colaboración, el consejero delegado de Vellsam nos revela que en los ensayos, las plantas cultivadas con productos ecológicos y biológicos permiten aumentar la productividad un 35%. La sostenibilidad es la clave y a los largo de esta entrevista pueden comprobar por qué.

–¿Por qué es tan importante la colaboración entre la Universidad y la empresa?

–Que las universidades hacen investigaciones muy interesantes es algo que se sabe, pero hasta que no lo ves no eres consciente de lo que hay. Hasta que no llega una empresa y les da voz, es como si no existiera. Queremos ser esa voz para la universidad. Esas investigaciones son algo que se necesita para evolucionar y avanzar. Necesitamos conocernos mejor y la única forma es a través de la ciencia y la investigación.

–¿Cómo surge la idea de constituir junto la Universidad de Granada el aula de empresa “Vellsam-UGR para la Innovación en Nutrición?

–El año pasado comenzamos a colaborar con la Universidad de Granada a través de un libro que recaudaba fondos para una cátedra de investigación de células madre cancerígenas. Después de una reunión le dimos forma a la idea de crear esta aula de investigación y ahora hemos acordado que en enero firmaremos la ampliación del aula para formar una cátedra de investigación.

–¿Cuál es el objetivo de ese aula?

–El aula de empresa para la innovación en nutrición y salud se orienta a la investigación de los efectos de productos hortofrutícolas y sustancias bioactivas contra el cáncer y en pro de la salud cardiovascular. Para ello, impulsa actividades de investigación y transferencia de resultados de investigación, actividades de difusión como la organización de jornadas de divulgación técnica y tecnológica, y publicaciones sobre temas de interés en el ámbito del aula y de sus actividades. Desde Vellsam estamos plenamente concienciados en la lucha contra el cáncer, somos lo que comemos y somos conscientes de lo importante que es alimentarse bien y para ello es fundamental que los frutos cultivados también se nutran bien; todo ello va a ser beneficioso para combatir el cáncer y para prevenir enfermedades cardiovasculares.

"Deberíamos promocionar más la tecnología que hay detrás de la producción de los alimentos”

–¿Qué importancia tiene actualmente la investigación en el sector agroalimentario?

–Es fundamental. La crisis del coronavirus también nos ha ayudado a que nos demos cuenta de la importancia de alimentarse bien, de estar sanos y de cuidarse uno mismo. Tenemos que comer de la mejor forma posible para tener bien nuestro sistema inmune y estar fuertes y sanos. Cada vez somos más conscientes de llevar una vida equilibrada, no solo en la alimentación, sino también mentalmente y nos está ayudando al sector agrícola a desarrollar y evolucionar mejor, demandando productos más saludables. Poco a poco vamos mejorando, el medioambiente requiere también una agricultura más sostenible y nos está ayudando a evolucionar y a conocernos mejor.

–¿Cree que el consumidor conoce la tecnología que requiere la producción sostenible de alimentos saludables?

–No lo sabe y es una pena, porque hay mucha industria procesada que se aprovecha de que no se sabe. Deberíamos hacer un poco más de promoción y publicidad y unirnos de alguna forma para dar a conocer toda la tecnología y la ciencia que hay detrás y la inversión en investigación que se realiza en empresas y universidades.

–¿Qué papel juega Andalucía en el trabajo de Vellsam? ¿Qué hacen aquí?

–Nuestra producción en un 70% va dirigida al mercado internacional; el resto va al nacional y en Andalucía, obviamente, al ser tierra agrícola, abarcamos todo el territorio. El aceite, la fresa, la uva… son muy importantes para nosotros.

Líneas de investigación de Vellsam

–¿Qué líneas de investigación están desarrollando principalmente ahora?

–Sobre todo, con productos microbiológicos y productos que vayan en esa línea de investigación junto a la Universidad. Productos que sean beneficiosos y no dañinos para el medioambiente, que sean ecológicos, pero de verdad, que respeten todos los parámetros, naturaleza, seres humanos y plantas, sin dejar de lado al agricultor que busca esa rentabilidad. Lo estamos consiguiendo, tenemos ensayos que están consiguiendo que se produzca un 35% más en la planta con productos ecológicos y biológicos, que respetan el medioambiente.

–¿Hacia qué técnicas apunta el futuro para mejorar la nutrición de los cultivos?

–Sobre todo, de respeto al medioambiente, escuchar a la tierra y a las plantas. Productos más sostenibles, plantaciones más sostenibles, un uso más eficiente del agua o de fertilizantes orgánicos.

"El aceite, la fresa, la uva que se cultivan en Andalucía son muy importantes para nosotros”

–¿Qué peso tiene el cultivo ecológico en el diseño de sus soluciones?

–Recientemente hemos obtenido a través del servicio de certificación CAAE las certificaciones UNE 142500 y UNE 315500 que establecen los requisitos de producción, envasado, etiquetado y comercialización de productos fertilizantes y fitosanitarios de uso en la producción ecológica, para una gran variedad de productos de nuestro catálogo. En estos momentos, más del 50% de nuestros productos son ecológicos.