Enrique Azcárate: "En seis años Azcaval ya vende a las grandes empresas del mundo"

La ilusión y el trabajo bien hecho son los pilares que han llevado a la empresa sevillana de ingeniería Azcaval a fabricar y vender maquinaria para el envasado del sector agroalimentario por todo el mundo, unos equipos con factura sevillana desde su diseño hasta el mantenimiento y siempre a medida del comprador.

–Venden e instalan maquinaria en diferentes partes del mundo. ¿Hasta dónde llega hoy Azcaval?

–A día de hoy estamos instalando por toda Europa, Estados unidos, México, Sudamérica y también en Africa donde estamos teniendo presencia y un interés por nuestros equipos muy grande y esperamos que a muy corto plazo, podamos contar con un importante numero de proyectos instalados. Esto dicho así, parece fácil, pero es complicado conocer cada mercado, cada cliente, sus envases, sus estilos de trabajo… Es impresionante las diferencias que hay en cada situación geográfica para realizar un mismo proceso, unos van buscando que sean muy limpios, cuidadosos, precisos y otros prefieren reducir tiempos de envasado sacrificando un poco las anteriores. En esto es donde la experiencia que nos da el día a día, conocer los mercados en primera persona, nos ha permitido sacar soluciones equilibradas y adecuadas para cada mercado, dándole al cliente la opción de elegir como quiere su proceso.

–¿Cómo han evolucionado los modelos que fabrican desde que empezaron?

–Este punto es la clave de nuestra evolución. El I+D continuo y la revisión de lo que vamos haciendo. Los primeros modelos, que siguen trabajando perfectamente a día de hoy, eran muchos mas simples, sin menos comodidades, más lentos en cuanto a capacidad de producción que los de ahora. Cuando vemos los primeros modelos y comparamos con los de ahora, no tienen nada que ver, pero en el momento en que se instalaron eran maquina “top” para lo que había en el mercado.

–¿Cuándo funda la empresa?

–La empresa se fundó en agosto de 2016, pero empezamos el trabajo unos meses antes, preparando catálogos, la web y haciendo prospección de clientes a pura puerta fría por toda España. La actividad oficial empezó en agosto de 2016 y 6 años después nos hemos hecho con un nombre en nuestro sector y presencia en muchos países, dando nuestros servicios a las empresas más grandes del mundo de nuestro sector.

–Tienen un equipo de ingeniería propio, ¿por qué es eso importante?

–Para nosotros es imprescindible. Cada proyecto es un traje a medida, por esto nosotros no concebimos la subcontratación de la parte de ingeniería como es el diseño mecánico, electrónico y programación de software de los equipos.

–¿Para qué productos fabrican maquinaria de envasado?

–Hemos fabricado para casi todo, pero para la alimentación es el 90% y es algo que nos aporta cierta estabilidad frente a crisis o pandemias que siempre afectan obviamente, pero se acusan algo menos que en otros sectores. A fin de cuentas somos muy importantes para todo el sector primario, nuestros clientes son productores de frutas, verduras, hortalizas, elaboración de alimentos… y todos ellos necesitan ser envasados para poder llegar a todas nuestras casas. Pero también tenemos proyectos envasando perlas depilatorias, piezas de construcción, de ferretería, áridos, farmacéuticos….

–¿Qué es lo que más le demandan?

–Estamos a un 50% entre las dos divisiones de la empresa, los equipos para envasar bolsas de plástico o papel y los equipos que envasan en packaging rígido, del tipo de tarrinas de plástico, cubos y otros. Hemos invertido un porcentaje muy alto de nuestros recursos en el desarrollo de maquinaria de envasado de productos delicados como son arándano, cerezas, tomate cherry o albaricoques… Son equipos que requieren mucha dedicación y experiencia para poder tener buena presencia en nuestro sector, pero vimos una ventaja comercial si lo conseguíamos y parece que lo hemos conseguido.

Alternativas al plástico

–¿Usan plástico para los envases? ¿Tienen alternativas al plástico o la están buscando?

–Eso lo eligen nuestros clientes según le demanden a ellos los suyos; es decir, los supermercados y las cadenas de alimentación, pero elijan plástico o papel, nuestros equipos están desarrollados para trabajar con ambos.

–¿Cómo ha crecido su equipo y su empresa?

–En los comienzos estábamos dos personas que hacíamos todo en una nave de alquiler de 150 metros cuadrados. Hoy somos un equipo muy bueno, de más de 40 personas en unas instalaciones propias de 3.500 metros cuadrados adaptadas a nuestro proceso productivo. Este crecimiento ha sido rápido pero progresivo durante los 6 años que llevamos. La gestión no ha sido fácil pero ahora va “rodando” todo mucho mejor.

–¿Qué proyectos tienen en estudio ahora mismo?

–Tenemos en espera en nuestra lista de I+D, distintos equipos para desarrollar, que no existen en el mercado o los que existen no tienen un resultado satisfactorio; tenemos claro que serán revolucionarios en nuestro sector.

Ingeniería andaluza

–¿Es fácil desarrollar una empresa de ingeniería desde Andalucía?

–Crear de la nada una empresa con cierta dimensión no es fácil, ni de ingeniería, ni de nada; requiere una dedicación total, asumir riesgos grandes con decisiones importantes que pueden salir bien o mal, estamos hablando que en algunos casos puede llegar a afectar a la salud. Imagino que será igual de difícil crearla en Madrid o en Oviedo en cuanto al trabajo que requiere. Si es por el tema de ayudas públicas, en nuestro caso no hemos recibido ni un solo euro. Todas las ayudas necesitan un trámite de muchísimos meses, mi empresa no podía esperar diez meses a una ayuda para comprar un torito elevador, o un ERP de gestión. Yo no iba a frenar nuestro crecimiento por la burocracia que le dan a las ayudas; si hubiera esperado alguna vez, la empresa no sería lo que es hoy. Todo ha sido a pulmón. A lo mejor en otras comunidades es más fácil o dinámico, aquí no, por lo menos para el ritmo de crecimiento que llevamos.

–¿En qué momento está el sector agroalimentario andaluz en estos momentos en su opinión?

–Afectado. Tocar el precio de la luz y del combustible afecta negativamente a todos. Fábricas que cierran y márgenes de beneficio en unos porcentajes irrisorios. Si tocas a los productores, ellos nos tocan a todos y como empresa nos afecta, ya que frenan sus inversiones. Si los productores no compran maquinaria, nosotros no compramos tornillos o componentes eléctricos y se fastidia la cadena. Con estas condiciones en nuestro sector arriesgamos mucho más, somos menos rentables que antes y así estamos. En Azcaval trabajamos para mejorar nuestros costes productivos y reducirlos, pero llega un punto en que puede afectar a la calidad final y eso no lo consentimos, preferimos ganar menos.