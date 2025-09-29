Innovación agroalimentaria y ciencia de la longevidad se sientan en la misma mesa

El aumento de la esperanza de vida en las últimas décadas constituye un hito relevante en el ámbito médico y social. No obstante, esta longevidad conlleva también nuevos desafíos, como la mayor incidencia de enfermedades crónicas y degenerativas, diabetes, afecciones cardiovasculares, demencias o determinados tipos de cáncer, que comprometen tanto la calidad de vida de las personas como la sostenibilidad de los sistemas sanitarios y económicos.

Frente a esta situación, se hace imprescindible desarrollar estrategias eficaces que no solo aborden las patologías asociadas al envejecimiento, sino que también promuevan un envejecimiento saludable. En este sentido, la combinación de medicina preventiva y nutrición personalizada se plantea como una vía prometedora. Una alimentación adecuada, adaptada a las distintas etapas de la vida, puede desempeñar un papel decisivo en la prevención de enfermedades y en la mejora del bienestar general.

En este contexto han emergido nuevas estrategias alimentarias, entre ellas las distintas formas de ayuno por su impacto en la regeneración y reparación celular, siendo el ayuno intermitente una de las más populares. El exceso de ingesta calórica se relaciona estrechamente con muchas de las enfermedades actuales, lo que ha llevado al creciente interés científico por enfoques que reduzcan la carga calórica sin comprometer la salud. Aunque la práctica de estar 12 o 16 horas sin ingerir alimentos se ha normalizado, el ayuno prolongado controlado de varios días representa todavía un reto físico y mental para muchos, a pesar de los beneficios que puede aportar.

Paralelamente, el sector agroalimentario ha experimentado una transformación relevante gracias al avance tecnológico. La digitalización, la agricultura de precisión y la biotecnología han mejorado la eficiencia, sostenibilidad y calidad de la producción agrícola. Dentro de este ámbito, ha crecido el interés por conservar y potenciar el valor nutricional de frutas y verduras, con especial énfasis en el desarrollo de productos deshidratados no solo como snack sino como platos completos. Estos alimentos permiten alargar la vida útil sin aditivos, concentran nutrientes y reducen el desperdicio alimentario, convirtiéndose en una opción práctica y saludable.

A partir de esta convergencia entre innovación agroalimentaria y ciencia de la longevidad, surge una propuesta disruptiva gestada en Almería: Ren.U, un programa de alimentación basado en la tecnología “fasting mimicking diets” que utiliza platos a base de ingredientes hortícolas deshidratados para obtener múltiples beneficios de salud con foco en la longevidad. Esta propuesta se basa en tres pilares fundamentales:

1. Promoción de hábitos alimentarios saludables, con un enfoque en ingredientes antiinflamatorios y antioxidantes procedentes de vegetales.

2. Dentro de un programa de 21 días de duración, se incluyen cinco de alimentación con productos específicamente formulados para simular los efectos del ayuno. La caja que se facilita a los participantes para alimentarse durante estos cinco días, incluye quince recetas siguiendo la dinámica de “un día, un color”, para aprovechar al máximo los fitonutrientes presentes en los coloridos pigmentos naturales de frutas y verduras.

3. Supervisión profesional a cargo de nutricionistas y médicos, que personalizan y adaptan las pautas del programa para garantizar su seguridad y eficacia.

Uno de los elementos más innovadores de Ren.U es el uso de mezclas deshidratadas que, al rehidratarse, se convierten en preparaciones listas para consumir, similares a una sopa instantánea, pero elaboradas exclusivamente con ingredientes naturales, sin aditivos ni conservantes. Estos productos combinan vegetales deshidratados con especias y otros ingredientes funcionales, creando comidas completas, fáciles de preparar y con un alto valor nutricional. Algunas de las recetas son porridge de cacao para desayunar, boloñesa de guisante para comer o harira de lenteja roja para cenar.

Entre los beneficios que los participantes del programa suelen experimentar se encuentran la pérdida de peso, reducción de la inflamación, mejora del dolor asociado a inflamación, aumento en los niveles de energía, mejora del desarrollo cognitivo, modula la microbiota intestinal y mejoras en parámetros relacionados con la salud metabólica y la longevidad.

En definitiva, Ren.U representa una propuesta integral e innovadora en el ámbito de la salud preventiva, combinando la nutrición de vanguardia con la tecnología agroalimentaria y basado en evidencias científicas. Su enfoque puede marcar un antes y un después en la manera en que entendemos el envejecimiento: no como un deterioro inevitable, sino como un proceso que puede ser acompañado, gestionado y optimizado mediante herramientas accesibles, naturales y científicamente validadas.

El sector agroalimentario, ofrece un gran abanico de posibilidades ya no solo en los lineales de los supermercados sino en el ámbito de la salud, Ren.U es un claro ejemplo de ello y si seguimos fusionando producción, post-cosecha, tecnología y ciencia, seguiremos hallando soluciones a favor de una población más longeva pero más sana, más productiva, más energética y menos medicada, dentro de lo que ya empieza a denominarse la longevidad 3.0.