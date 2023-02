Dimas Rizzo: “El algodón de España y Grecia ya lleva el sello Eucotton”

El algodón español decidió apostar por la calidad, la sostenibilidad y el respeto al entorno social, por eso anda librando batallas subido al carro de la Alianza Europea del Algodón, donde Dimas Rizzo dirige los afanes de un sector que en pocos meses llevará también la etiqueta de Better Cotton.

–La sequía ha hecho disminuir la superficie sembrada de algodón. ¿Cómo está afectando esto al sector?

–Estamos preocupados por la falta de agua pues estamos tres puntos por debajo de la situación del año anterior, que ya fue malo. Esperamos que con las precipitaciones de estos próximos meses la situación se compense y lleguemos al nivel del año pasado. Eso quiere decir que sigue siendo una campaña difícil y eso afecta más al volumen de superficie, a la producción en cuanto a los rendimientos por hectárea. Pero esta sequía es regional y no tiene efecto en los precios porque la producción nuestra es muy pequeña y no tiene incidencia en los mercados internacionales que se rigen por la Bolsa de Nueva York. Tenemos una demanda muy estable porque es un algodón que está muy bien considerado en los mercados.

–Si hay menos superficie y el precio viene fijado desde la Bolsa de Nueva York, con la sequía ¿se puede dar un problema de rentabilidad ?

–Sí, y el agricultor lo que hace al tener que ajustarse a una dotación de agua que es la tercera parte de la que necesita para obtener un arroz con buen rendimiento es dedicar una parte pequeña a cultivar el arroz con el agua precisa y el resto lo tendrá menos atendido, de manera que pueda obtener un rendimiento medio bueno del conjunto de la superficie que tiene.

–El pago específico asegura la pervivencia del cultivo ¿no?

–El algodón sigue conservando una ayuda muy especial, como es el pago específico que son unos 1.000 euros por hectárea de media, una ayuda que está blindada porque forma parte del Acuerdo de Adhesión de España a la UE y por ello esta ayuda no sufre modificaciones, ni riesgo de que desaparezca y el agricultor siembra algodón buscando esos 1.000 euros por hectárea que tiene asegurados. Pero nuestro enemigo natural es la superficie, porque se produce una desviación de los cultivos herbáceos a los permanentes, hacia el olivar intensivo, al almendro y en esa superficie el algodón desaparece durante años.

–¿Porqué se cambian a cultivos permanentes?

–Lo lógico es que el agricultor tenga diversificada la producción y mantenga un equilibrio.

Eucotton

–¿Cómo va el proyecto de una marca única para el algodón procedente de Europa, el Eucotton? ¿Cuándo estará en los mercados?

–Grecia produce cuatro veces más que nosotros; es el primer país productor de la UE; el algodón es el primer sector de su producción agraria. Tenemos una magnífica relación con nuestros colegas griegos y juntos creamos la Alianza Europea del Algodón o European Cotton Alliance (ECA). El siguiente paso fue pensar en crear una marca, porque nuestro algodón tiene elementos comunes, la registramos en la Oficina de Patentes y ya las balas de algodón que salen de los almacenes de Grecia y España van envueltas con el sello Eucotton; estamos dando los primeros pasos.

–¿Qué hace la ECA en cuanto a promoción?

–Tenemos el apoyo de la Unión Europea que ha aprobado una campaña de promoción muy bonita con 300.000 euros de presupuesto y una vigencia de 3 años para actuaciones en las que nosotros aportamos el 20% y la UE el 80% restante. La actuaciones van enfocadas a cinco países de la UE: Alemania, Italia, Francia, Grecia y España.

–¿Qué persigue esta campaña?

–Pues dar a conocer las características de nuestro algodón y una que es fundamental es que se trata de algodón no genéticamente modificado, por lo que no podemos utilizar semillas genéticamente modificadas para las variedades de algodón europeo Eucotton, esto cuando la mayor parte del algodón mundial es genéticamente modificado. Esa es una característica diferencial que empezó hace algún tiempo a tener nichos de mercado con cada vez más demanda. Otra de las características es que nuestro algodón es sostenible 100%, entre otras razones porque la UE así lo exige para poder acceder a las ayudas de la PAC.

Better Cotton

–¿Y además está el sello de calidad Better Cotton?

–Sí, después está el sello de calidad Better Cotton. En esto Grecia nos lleva ventaja, nosotros lo vamos a tener para final de junio, así está previsto en el programa en el que llevamos ya tiempo trabajando en un grupo formado por Better Cotton, la Consejería de Agricultura y la Interprofesional del sector. Actualmente el sello Better Cotton lo lleva el 20% de la producción de fibra, unos sesis millones de toneladas, en los que se garantiza que se produce ajustándose a la prohibición absoluta de empleo de mano de obra fuera de las exigencias comunitarias, con lo que nuestro algodón tiene un atractivo muy especial que le confiere un valor añadido que se trasladará a toda la cadena.

–¿Cómo va la campaña?

–Actualmente el algodón se mantiene a unos precios bastante buenos aunque en los últimos meses ha bajado un poco. Nuestro algodón está hoy a unas 100 pesetas el kilo y ha estado a 110 o 115, pero hay unas perspectivas bastante buenas de cara al agricultor, que tiene que hacer sus cálculos. La demanda está sufriendo actualmente una cierta retracción y también un cierto descenso en la producción; estos son ciclos que se van produciendo, pero actualmente la situación es bastante equilibrada.

–¿Notará el sector la nueva PAC?

–La reforma de la PAC se negoció muy bien y no va a afectar al sector para nada, ni ninguna PAC futura afectará al pago específico. Afectará si se reduce el presupuesto comunitario, pero no peligrará nunca el epígrafe.

–En cuanto a los mercados a los que se dirige el algodón andaluz y español ¿Cómo están evolucionando en los últimos años?

–El algodón español va en parte a Marruecos y Portugal, es una pequeña cantidad que se queda en el entorno próximo, y otra parte va a Turquía, que también tiene una industrial textil muy importante y es un gran productor de algodón y una gran parte va al sudeste asiático, a Bangladesh que es donde está la gran industria textil; a Vietnam; a la India y coyunturalmente a Chile.