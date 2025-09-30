Moyca afianza en Fruit Attraction su carácter internacional

El calibre, la intensidad del sabor o su piel crujiente son algunas de las características que hacen especiales a las uvas sin semillas de Moyca. Estas cualidades, de sobra conocidas por los consumidores, están presentes en Fruit Attraction, la gran cita del sector agroalimentario que Moyca no ha querido perderse.

Su stand, ubicado en el 7C16 del pabellón siete, tiene un diseño renovado que sigue los colores corporativos y que hacen al visitante sumergirse en el día a día de una empresa que ha conseguido consolidar un catálogo de más de 50 variedades de uvas blancas, rojas y negras que se distribuyen por los lineales de todos los continentes. Europa, y en concreto Reino Unido, es su principal destino, aunque también se venden en Estados Unidos, Canadá, Dubái, Sudáfrica, Hong Kong y Malasia, entre otros países.

Este stand será el punto de encuentro de Moyca con sus clientes nacionales e internacionales, una oportunidad que le va a permitir hablar presencialmente con ellos, intercambiar experiencias y conocer las nuevas necesidades que están surgiendo “para así poder innovar y adelantarnos a las demandas de un mercado en continua transformación”, indica Antonio Domene, CEO de la compañía.

La innovación, eje de su actividad

Si algo diferencia a Moyca del resto de empresas es su apuesta por la última tecnología, que aplica tanto en campo como en sus almacenes con el objetivo de ser mejores y más eficientes. Para ello ha implantado herramientas como OnFruit 360, un sistema de inteligencia artificial en campo que predice la producción de uva, y ha desarrollado Moycatec, una envasadora automática que posibilita preparar pedidos con mayor rapidez y en menos tiempo, lo que mejora aún más el servicio que puede ofrecer a sus clientes.

Estas herramientas son parte de una integración vertical que asegura un control total de cada paso, lo que permite responder de forma ágil y personalizadas a las demandas de uva de mesa sin semillas, ofreciendo una amplia gama de variedades que incluye tanto sabores tradicionales como otros más exóticos a algodón de azúcar, moscatel o mango. Todo ello está, además, bajo el aval de las certificaciones más importantes del mercado y de un sistema de trazabilidad completo y altamente informatizado que aporta tranquilidad y calidad al consumidor final.

Punto de encuentro del sector

La relevancia de empresas como Moyca en el sector de la uva de mesa no solo es patente en el estand propio de esta empresa, sino también en el programa de esta cita anual. Jerónimo García, director de Producción de la firma, es parte del evento ‘Grape Attraction’, una cita en la que se analizará el pasado, el presente y el futuro de un sector en el que Moyca tiene mucho que decir.