Producción ecológica: la sostenibilidad con garantías

¿Qué es la sostenibilidad? Es una pregunta para la que hay tantas respuestas como personas respondan y, actualmente, los etiquetados de nuestros alimentos lo demuestran.

Es en el momento de llenar nuestra cesta de la compra cuando nos asaltan todas las dudas. La razón es la cantidad de etiquetados que hay en los productos que confunden al consumidor: natural, local, sostenible, regenerativo, residuo 0, kilómetro 0... A esto se suma la preocupación que tienen los consumidores por la sostenibilidad, lo que hace atractivo que todos los productos quieran apropiarse de esa cualidad.

No hay que dejarse engañar. No existe a nivel europeo ningún etiquetado que tenga tantas garantías de sostenibilidad como tienen los productos ecológicos porque, además de basarse en una misma normativa en toda la Unión Europea, es una legislación pública, un sistema que está sometido a Controles oficiales. ¿Pero qué significa “Control Oficial”? Significa que hay una tercera parte que certifica, asegurando que tanto el agricultor, ganadero, productor de semillas o empresa que almacena y transforma el producto, cumple con esa legislación. Además, también significa que hay una supervisión de la certificación, es decir, hay una autoridad pública que garantiza que esa certificadora hace bien su trabajo.

Por lo tanto, la primera de las características que debemos destacar es la veracidad de lo que se transmite con la eurohoja europea (la hojita verde que aparece en los envases), que diferencia a los productos ecológicos de aquellos que no lo son. Este sello, que se certifica y se supervisa, garantiza que los productos cumplen condiciones estrictas de producción, transformación, transporte y almacenamiento.

La segunda de las características es que la producción ecológica no es sostenible sólo para un aspecto concreto, sino que cuenta con muchos requisitos que garantizan su sostenibilidad desde distintos enfoques:

· Garantiza la fertilidad y la salud del suelo a largo plazo. Uno de los principios en los que se basa la producción ecológica es que no trata de alimentar las plantas directamente, como pasa con el uso de los abonos químicos en otros sistemas de producción, lo que hace es alimentar el suelo para que sea el suelo propiamente dicho el que alimente la planta y nos dé sus frutos. De esta forma se garantizan varias cosas: La primera es que el suelo va a seguir siendo fértil en el largo plazo, la segunda es que esta forma de tratar el suelo le ayuda a combatir las condiciones adversas (sequía, lluvias intensas, microorganismos perjudiciales que causan enfermedades…) y, además, ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero porque estás prácticas almacena el carbono en el suelo. Las producciones ecológicas tienen, en la mayoría de los cultivos, una menor huella de emisiones que las producciones no ecológicas.

· Garantiza la sostenibilidad del entorno. La agricultura ecológica basa su control de plagas y enfermedades en la utilización de la naturaleza como aliada. En este sentido trata de favorecer que haya insectos y plantas beneficiosos alrededor de los cultivos para que estos ayuden al control de las plagas y enfermedades de los cultivos. Se ha demostrado que las fincas ecológicas cuentan con un 30% más de biodiversidad que las producciones no ecológicas. También se ha demostrado que contar con fincas ecológicas en las zonas de influencia de las cuencas de almacenamiento de agua, nuestros embalses y ríos, se favorece la calidad del agua, tan necesaria en periodos de sequía.

· También garantiza la sostenibilidad social y económica. La producción ecológica ayuda a fijar población en las zonas rurales, ofreciendo alternativas viables y saludables a sus ciudadanos. La producción ecológica se hace sin productos de síntesis química, lo cual crea un entorno seguro para los trabajadores del campo. También ofrece una menor fluctuación de precios a los agricultores mejorando la estabilidad y la capacidad de planificación de los productores y elaboradores. Por otra parte, es una opción atractiva para los jóvenes favoreciendo así el relevo generacional tan necesario en nuestros campos.

Todos estos aspectos de la sostenibilidad, además, se cumplen produciendo unos alimentos con mayor contenido en nutrientes, debido a que el sistema de producción reduce el contenido en agua de las frutas, las hortalizas y las carnes, por lo que cuando compramos un producto ecológico compramos un alimento saludable, rico en su contenido y libre de productos de síntesis química.

Si de verdad queremos marcar la diferencia con nuestra elección de compra y ayudar a la sostenibilidad del planeta, de la agricultura, de la producción de alimentos, de la economía rural y de nuestra propia salud debemos comprar productos ecológicos. Busque la eurohoja porque, si no la lleva, no es ecológico y no es verdaderamente sostenible.