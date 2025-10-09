Un proyecto de revalorización del excedente de hoja de olivo, primer premio en el Campus Emprendecoop

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía ha puesto el punto y final a la primera edición del Campus de Innovación ‘Emprendecoop’, que se enmarca dentro de la línea 3 del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, con la celebración del Demo Day.

La sede de la cooperativa Dcoop en Antequera, colaboradora en esta experiencia formativa, ha sido el escenario de clausura de este campus en el que han participado 24 jóvenes divididos en cinco equipos que han diseñado cinco proyectos innovadores relacionados con las áreas de olivar, ganadería y frutos secos, para dar respuesta a los desafíos que enfrenta Dcoop.

Carmen Herrador Peña, Fernando Ruiz Calahorro y Nicolás Vargas Moreno, artífices de Oleum Folium, se han hecho con el primer premio al considerar el jurado que su propuesta es la que más se ha ajustado a los objetivos planteados por la organización.

Ideas de premio

Los proyectos Termoalerta, Alma Caprina, Agrovisión, Agroalmendra y Oleum Folium son el resultado de tres meses de duro pero ilusionante trabajo, orientado a impulsar el ecosistema emprendedor en el sector agroalimentario a través del fomento de la creatividad y de la formación, teórica y práctica, en una pluralidad de disciplinas.

El director general de Dcoop, Rafael Sánchez de Puerta, ha sido el encargado de inaugurar una cita cargada de nervios y emociones en la que ha quedado patente que el trabajo colaborativo es el mejor y más eficaz acicate para el talento y el potencial joven.

Sánchez De puerta se ha referido así a la experiencia, “es importante que los jóvenes se acerquen al modelo cooperativo, un modelo empresarial de éxito y bien desarrollado en Andalucía y que, además, vean que se puede emprender desde las cooperativas”. En este sentido, ha expuesto el ejemplo de Dcoop, una cooperativa que comenzó sólo con aceite de oliva y que actualmente tiene aceituna de mesa, vino, frutos secos, leche de cabra,… y próximamente, incluso industria de cítricos, con zumo de naranja”.

Propuestas

“Todas las propuestas han resultado de interés para la organización dada la calidad de los trabajos presentados. Así, por ejemplo, Termoalerta, es un proyecto orientado al sector de la ganadería caprina lechera, que implementaría sensores en áreas de producción de leche de cabra para la detección y resolución temprana de riesgos bacteriológicos, contribuyendo a la calidad, seguridad alimentaria y rentabilidad del sector.

Alma Caprina, por su parte, ha trabajado en la creación de un micro-hub logístico y el desarrollo de una plataforma tecnológica integral para conectar a los ganaderos con el consumidor final a través de comercios de proximidad y de una canal de e-commerce cooperativo, creando una propuesta de valor única y sostenible.

Agrovisión es una iniciativa que desarrolla una plataforma digital de agricultura de precisión basada en satélites e inteligencia artificial, orientada a cooperativas y a agricultoresa fin de monitorizar cultivos en tiempo real, optimizar el uso del agua, fertilizantes ,…

Agroalmendra se ha basado en el desarrollo de una plataforma digital integrada que combine un Manual práctico sobre el cultivo de frutos secos, con un sistema de asesoramiento basado en sensores IoT.

Oleum Folium se ha centrado en la revalorización del excedente de hoja de olivo producido en las cooperativas oleícolas, transformándolo en bebidas listas para ingerir, salsas, infusiones, etc… El objetivo: convertir un residuo agrícola en un ingrediente saludable combinando la tradición mediterránea con la innovación tecnológica.

El mentor y formador en emprendimiento, Sergio Tejerina, ha completado el programa del Demo Day con la charla ‘Pensamientos Punk: Actitud emprendedora & Innovación & Tecnología’, una ponencia motivadora no sólo para los alumnos del campus, sino para el auditorio al completo.

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía trabaja ya en el diseño de una segunda edición del campus.