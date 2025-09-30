Smurfit Westrock: el envase como un aliado estratégico del campo al lineal

El futuro del sector agrícola no solo se cultiva en los invernaderos o en los campos de España, sino que también se define en el envase que protege cada fruta y cada verdura hasta llegar a nuestros hogares. En un contexto donde la sostenibilidad ha pasado de ser un valor añadido a convertirse en una exigencia del mercado, el packaging se ha transformado en un protagonista silencioso capaz de marcar la diferencia en frescura, conservación y construcción de marca. Smurfit Westrock, referente mundial en soluciones de embalaje a base de papel, lleva años liderando esta transformación silenciosa que impacta directamente en cómo se produce, transporta y consume lo que llega a nuestra mesa.

Con una experiencia inigualable en el sector agrícola, la compañía ha entendido que el packaging es un agente de cambio. Sus soluciones no solo protegen y transportan; también comunican, prolongan la vida útil del producto y aportan valor añadido en cada eslabón de la cadena.

En el marco de su iniciativa Better Planet Packaging, Smurfit Westrock ha elevado todavía más el listón. Su gama Safe&Green®, recientemente galardonada en los WorldStar Awards 2025 en las categorías “Frutas y verduras frescas” y “Envases que ahorran alimentos”, representa un paso adelante en términos de eficiencia, impacto ambiental y diseño. Estas soluciones con materiales 100% reciclables, renovables y biodegradables, están pensadas para productos frescos combinando máxima protección con una importante reducción de huella ambiental. Pero también son un lienzo perfecto para el branding gracias a técnicas como la impresión digital o la impresión offset, que convierte cada envase en una potente herramienta de comunicación, capaz de atraer y fidelizar desde el lineal.

La innovación, parte del ADN de Smurfit Westrock, no se detiene en la forma o el diseño. La compañía también ha desarrollado tratamientos inteligentes aplicables al papel como su gama TechniPaper®, que responden a necesidades concretas del sector hortofrutícola. Destacan alternativas como AquaStop™, resistente al agua, o papeles con tratamientos antihumedad y termosellantes. También sobresale AgroLife®, capaz de adsorber el etileno y retrasar la maduración de frutas y verduras durante la cadena de suministro, y reconocido en 2024 como una de las 100 Mejores Ideas por Actualidad Económica. Estas innovaciones no son simples avances técnicos, sino soluciones que ayudan a las empresas agrícolas a reducir pérdidas, optimizar procesos y mejorar su rentabilidad, reforzando al mismo tiempo su compromiso con la sostenibilidad.

En esta misma línea, Smurfit Westrock impulsa otras propuestas que combinan eficiencia y valor de marca. Es el caso de EverGrow®, barquetas autoselladas con impresión directa en el envase, o de Goliath®, un embalaje ultraeficiente que reduce el peso en un 50 % sin comprometer resistencia ni visibilidad en el lineal. Porque en el sector hortofrutícola el embalaje no solo protege, también optimiza cada detalle asegurando un transporte más eficiente, prolongando la frescura de frutas y verduras, y proyectando una identidad de marca en sintonía con las demandas actuales del consumidor.

En definitiva, Smurfit Westrock entiende que el envase es mucho más que un elemento técnico y lo convierte en una verdadera herramienta de transformación. En un mercado donde la sostenibilidad ha dejado de ser un atributo diferencial para convertirse en una exigencia, su apuesta por materiales renovables, tecnologías avanzadas y un enfoque integral que combina ciencia, creatividad y conocimiento del consumidor, la sitúan un paso por delante. Este liderazgo se refleja también en su dimensión global, con presencia en 40 países, más de 100.000 empleados y una red de más de 500 plantas de conversión de embalajes y 62 fábricas de papel, una capacidad que le permite dar respuesta a los retos del sector hortofrutícola con soluciones innovadoras y escalables.