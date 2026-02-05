La expedición andaluza vive su segunda jornada en Berlín, después de un miércoles lleno de reuniones, presentaciones y degustaciones de las distintas novedades que empresas y cooperativas han llevado a la Messe berlinesa. Por delante, un jueves también cargado de iniciativas como la que tendrá lugar en apoyo al tomate.

We 'Tomato' Europe, Don't Betray UE Tomato está impulsada por los productores españoles de tomate, a través de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas, FEPEX, y cuenta con el apoyo de otras organizaciones europeas. El tomate está viviendo un momento crítico por la feroz competencia de terceros países y necesita que Europa tenga claro que está en juego su soberanía alimentaria.

Además, Cajamar también llevará a cabo su tradicional atención a medios, donde el presidente de la entidad almeriense, Eduardo Baamonde, mostrará el respaldo del grupo al sector hortofrutícola andaluz. De la misma forma, las Consejererías de Agricultura de Andalucía, Valencia y Región de Murcia han fortalecido sus lazos para seguir trabajando en pro del campo en temas tan importantes como es el agua.

Esto y mucho más en una segunda jornada donde las empresas siguen teniendo una apretada agenda para mostrar sus líneas de trabajo futuro de cara a la nueva campaña, así como seguir cerrando acuerdos comerciales con los distintos mercados europeos presentes estos días en Fruit Logistica.