Alcalá de Guadaíra denuncia ante el Seprona un nuevo vertido contaminante en el río Guadaíra

La delegación de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha presentado este viernes una denuncia formal ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona). La acción surge tras la observación de restos espumosos en el cauce del río Guadaíra a su paso por el Parque de Oromana, cuya presencia se atribuye a descargas de sosa cáustica, un producto "altamente contaminante".

El Consistorio, mediante un comunicado de prensa, ha detallado que en el escrito presentado se ha instado a la identificación de los responsables de estos vertidos. Se ha solicitado, además, un refuerzo de la vigilancia durante los episodios de crecida del río, dado que esta conducta "se repite de forma habitual aprovechando el aumento del caudal".

Desde la delegación municipal se ha subrayado que estos vertidos "suponen un grave perjuicio para el ecosistema fluvial y para el Monumento Natural Ribera del Guadaíra", zona integrada en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.