La pasarela Princesa Leonor contará con una iluminación programable

Estado final que tendrá la pasarela que unirá el barrio de Los Remedios con la trasera del palacio de San Telmo.

La pasarela Princesa Leonor incorporará un sistema de iluminación decorativa programable mediante balizas ubicadas en los cantos exteriores del tablero. En la propuesta del convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Sevilla y la sociedad Seville Cubic River S.L.U. para la construcción del puente peatonal sobre la dársena del Guadalquivir se añade que la promotora retendrá la obligación del mantenimiento del sistema técnico y gestionará su control, asumiendo su consumo basándose en un plan anual que se consensuará con la Casa Consistorial.

En la documentación a la que tuvo acceso este periódico, se establece que la infraestructura será financiada íntegramente por grupo KKH Property Investors, conforme al compromiso asumido como impulsor del proyecto de recuperación de la antigua fábrica de tabacos de Los Remedios. “Este compromiso no implica cargas económicas para el Ayuntamiento, quedando el impacto público limitado al futuro mantenimiento de la infraestructura”.

Estado actual de la zona en la que se colocará el puente. / Juan Carlos Muñoz

En las estipulaciones del convenio urbanístico aparece, dentro de las obligaciones de la sociedad Seville Cubic River S.L.U., que el plazo de inicio de la intervención será, como máximo, de 12 meses desde el otorgamiento de las autorizaciones administrativas. Su plazo máximo de su ejecución material será de otros 24 meses. El aval correspondiente al importe total del coste de ejecución material de la pasarela permitirá al Ayuntamiento finalizar las obras en el caso de que se paralicen por un periodo superior a tres meses por causa imputable a la sociedad.

La promotora responderá directamente ante el Ayuntamiento de la correcta ejecución de las obras de la pasarela durante el plazo de un año a contar desde su recepción. En este sentido, la sociedad hace constar que el contrato de obra que suscribirá con la constructora para la ejecución del proyecto, estipulará que deberán responder ante la sociedad de la correcta ejecución de las obras durante el plazo de un año a contar desde su recepción. El plazo de vigencia del convenio urbanístico será de cuatro años desde la fecha de su formalización.

El Puerto autoriza mañana a Urbanismo la construcción del puente peatonal

El documento tiene un apartado especial para un comité de apoyo a la ejecución del proyecto. “Este comité privado de apoyo al proyecto o comité de patrocinio de la pasarela Princesa Leonor, estará compuesto en su caso por personas, empresas y/o instituciones, y tendrá el fin de prestar apoyo al proyecto, tanto a nivel de representación institucional como a nivel de recabar apoyo económico para su ejecución”. La actividad de este comité quedará definida y circunscrita como iniciativa de apoyo, representación o patrocinio en el ámbito estrictamente privado, no asumiendo ninguna vinculación con el Ayuntamiento de Sevilla más allá de las relaciones derivadas del presente convenio urbanístico de ejecución. El puente cuenta con un diseño del ingeniero español José Romo en colaboración con el famoso arquitecto japonés Kengo Kuma.

En paralelo, el Puerto de Sevilla aprobará mañana en su consejo de administración una propuesta de otorgamiento de concesión administrativa a la Gerencia de Urbanismo para la construcción de la pasarela peatonal de uso y dominio público en el tramo de la dársena situado entre los puentes de San Telmo y de Los Remedios.