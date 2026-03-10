Alcalá impulsa proyectos de recuperación y limpieza para la mejora del entorno del Guadaíra

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, a través de la delegación de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad, ha desarrollado en los últimos años diversos proyectos de referencia para la recuperación, limpieza y desarrollo del tramo urbano del río Guadaíra, consolidando su compromiso con la sostenibilidad ambiental, la mejora del entorno natural y la calidad de vida de la ciudadanía.

La delegada de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos, ha explicado que “las actuaciones que se están llevando a cabo tienen como objetivo principal la limpieza integral del cauce y las riberas del Rio Guadaíra, ubicándose en el tramo urbano y que consisten principalmente en la retirada de residuos y elementos degradantes, así como la mejora del estado ecológico del río en su paso por el núcleo urbano”. “ Unos trabajos que permitirán actuar sobre zonas especialmente sensibles, contribuyendo a la recuperación paisajística y medioambiental de uno de los principales elementos naturales del municipio”, ha concluido.

Entre las actuaciones realizadas destacan la retirada de residuos sólidos y vegetación invasora, la mejora de la capacidad hidráulica del cauce, la adecuación de las márgenes y la recuperación de espacios degradados, todo ello respetando los valores naturales y fomentando la integración del río en la ciudad.

Estos proyectos han supuesto una mejora significativa del entorno fluvial, reduciendo riesgos ambientales, incrementando la seguridad y favoreciendo el uso ciudadano de los espacios colindantes al río. Asimismo, refuerzan el papel del Guadaíra como eje vertebrador del paisaje urbano y natural de Alcalá. La actuación ha contado con un presupuesto total de 299.220,27 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución estimado de dos meses.

De esta manera, el Ayuntamiento reafirma su apuesta por una gestión responsable del medio ambiente, la conservación del patrimonio natural y la ejecución de proyectos que combinan eficacia técnica, sostenibilidad y beneficio social, convirtiendo al río Guadaíra en un referente de recuperación ambiental en el ámbito urbano.

Relacionado La UCO implica a dos ex altos cargos de la Junta con las obras de Rubiales en La Cartuja

Los trabajos incluyen, labores de corta, poda y apeo de arbolado, desbroce selectivo de las márgenes, retirada de vegetación invasora y restos vegetales, limpieza del cauce, movimientos de tierras y gestión controlada de residuos vegetales, así como la mejora de la capacidad hidráulica del río para prevenir obstrucciones y minimizar riesgos ante episodios de lluvias intensas.

El proyecto se ha estructurado en dos tramos diferenciados, el tramo 1 desde el Molino de la Aceña hasta el Puente Jesús Nazareno, con un presupuesto aproximado de 141.839,49 euros (IVA incluido), y el tramo 2 desde el Puente Jesús Nazareno hasta el Molino de Pelay Correa, con una inversión cercana a 157.380,78 euros (IVA incluido).

Estas actuaciones han permitido recuperar zonas degradadas, mejorar el estado ecológico del entorno fluvial y reforzar la seguridad del cauce, respetando en todo momento los valores ambientales del río Guadaíra, declarado Monumento Natural de Andalucía. Con este proyecto, Luisa Campos, ha resaltado que “el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra reafirma su compromiso con la conservación del patrimonio natural, la sostenibilidad ambiental y la mejora de los espacios públicos, consolidando al río Guadaíra como un eje ambiental y paisajístico clave para la ciudad”, ha finalizado.