La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra pide al Gobierno información sobre los 150 migrantes

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, localidad de unos 77.000 habitantes, Ana Isabel Jiménez (PSOE), ha pedido al Gobierno que le dé “información detallada” sobre la llegada a un hotel del municipio de 150 migrantes que están en proceso de acogida en suelo español. En un comunicado en las redes sociales municipales, el Ayuntamiento ha indicado que ha enviado una petición por carta al Ministerio de Inclusión para reclamar una cita con la secretaria de Estado de Inmigración, con el fin de “solicitar información detallada de todo el proceso”, además de indicar que conoció este asunto “de manera extraoficial” a través de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

La pasada semana, varios miembros del equipo de Gobierno se personaron en el hotel de acogida “para informarse” acerca del proceso, entrevistándose tanto con los responsables de CEAR como de la empresa que ha contratado el alojamiento. Al mismo tiempo, el Consistorio va a activar todos los servicios necesarios para que, “de forma general, esta situación no afecte a la convivencia pacífica en el municipio”, y quede latente “el carácter solidario y el sentido de responsabilidad que siempre han definido a la sociedad alcalareña, demostrada en anteriores acogidas a personas refugiadas procedentes de regiones en situación de conflicto”.

Por último, la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, pide “no atender a desinformación y bulos e informarse a través de organismos oficiales”.

Por su parte, la Junta de Andalucía, a través de la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, Loles López, ha asegurado este lunes que la información oficial que tiene a día de hoy sobre la llegada a un hotel de Alcalá de Guadaira (Sevilla) de 150 migrantes que están en proceso de acogida en suelo español es "cero".

En declaraciones a los periodistas en Lepe (Huelva), ha precisado que se ha enterado de dicha llegada por la prensa: "No hay información, no hay coordinación, el Gobierno sigue actuando de espaldas a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos y, por tanto, esa es su política. Cuando yo digo que la política del Gobierno es la de Amazon, el reparto de personas migrantes como si fueran paquetes, ahí lo tienen, ni saben nada los vecinos, ni sabemos nada desde la Junta de Andalucía, no sé si la alcaldesa sabrá o no, pero desde luego comunicación oficial ninguna, me he enterado por los medios de comunicación", ha manifestado.

Cuestionada por la concentración que se va a desarrollar frente al hotel al que se prevé lleguen estos migrantes oponiéndose a ello, ha señalado que tampoco sabe nada de ello.