Fundación Kutxabank y la asociación Paz y Bien mejoran la eficiencia energética del hogar de acogida de Alcalá

Fundación Kutxabank y la asociación Paz y Bien han formalizado un acuerdo de colaboración destinado a la mejora de las infraestructuras energéticas del nuevo hogar de acogida de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra.

La actuación se realizará en la vivienda unifamiliar del municipio alcalareño, que presta atención residencial básica a menores integrados en el sistema de protección de la Junta de Andalucía, y consistirá en la instalación de sistemas de autoconsumo mediante paneles fotovoltaicos y la renovación de la carpintería exterior con rotura de puente térmico y triple acristalamiento, detalla la fundación en una nota de prensa.

En la firma del convenio, Leopoldo Izquierdo, director de la Fundación Kutxabank, ha destacado la "contribución de proyectos de esta naturaleza para mejorar la calidad de vida y el confort de colectivos vulnerables y la apuesta por el desarrollo de entornos sostenibles a través de uso de tecnologías renovables, generadoras de energía limpia".

Por su parte, Israel Montes, presidente de Paz y Bien, ha subrayado que con esta ayuda, Fundación Kutxabank "contribuye a la puesta en marcha de un nuevo servicio residencial para la protección a la Infancia en Andalucía, alineado con un modelo en el que los chicos y las chicas se desarrollen en un espacio lo más parecido a un hogar".

La asociación Paz y Bien es una entidad dedicada a la atención de personas con discapacidad intelectual y menores en situación de desamparo. Al respecto, la organización trabaja continuamente para ofrecer servicios que promuevan la autonomía y la inclusión plena en la sociedad.