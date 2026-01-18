Homenaje a las agrupaciones de Alcalá en el cartel del Carnaval 2026

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y la Asociación Alcalareña de Carnaval han presentado este domingo el cartel del Carnaval 2026, una obra firmada por el pintor local Víctor García Salgado, que marca un hito en la historia de la fiesta.

Por primera vez, el cartel oficial del Carnaval alcalareño incorpora agrupaciones reales de la ciudad, lo que lo convierte en un reconocimiento a los hombres y mujeres que mantienen viva esta tradición popular. La obra rinde así un emotivo homenaje a los carnavaleros locales, verdaderos protagonistas de una celebración profundamente arraigada en la identidad cultural de Alcalá de Guadaíra.

Víctor García, conocido tanto por su trayectoria artística como por su vinculación al Carnaval, ha plasmado en el cartel el espíritu de la fiesta: la creatividad, la convivencia y la pasión que caracterizan a las agrupaciones alcalareñas. La inclusión de rostros y formaciones reales refuerza el carácter cercano y participativo del Carnaval, además de subrayar su dimensión humana y colectiva.

Las intervenciones

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, ha destacado durante la presentación del cartel el valor simbólico de la obra como reflejo de la esencia del Carnaval alcalareño. “Este cartel no es sólo una imagen anunciadora de la fiesta, es un reconocimiento sincero a las personas que dan vida al Carnaval de Alcalá, a nuestras agrupaciones y a quienes, con su esfuerzo y creatividad, mantienen viva una tradición profundamente nuestra”. También ha resaltado la figura del autor del cartel, del que ha valorado “su sensibilidad artística y su conocimiento profundo del Carnaval”, lo que “ha permitido crear una obra que conecta con el sentimiento de los carnavaleros y con el de toda la ciudadanía”.

La presidenta de la Asociación Alcalareña de Carnaval, Dolo Moyano, ha subrayado el significado especial del cartel del Carnaval 2026, en el que “por primera vez vemos reflejadas en el cartel a agrupaciones reales de nuestra ciudad, algo que los carnavaleros sentimos como un reconocimiento directo a nuestro trabajo, a nuestra historia y a nuestra forma de vivir el Carnaval”. Moyano ha destacado el compromiso del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra con la fiesta y con el colectivo carnavalero. “Contamos con un apoyo constante por parte del Ayuntamiento, que entiende el Carnaval como una manifestación cultural de primer nivel y como una tradición que merece cuidado, respeto y proyección”.

Con este cartel, el Carnaval de Alcalá 2026 se presenta como una edición especialmente significativa, en la que la imagen oficial se convierte en un espejo del propio pueblo, de sus agrupaciones y de una tradición que sigue evolucionando sin perder sus raíces.