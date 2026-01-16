Globotur reconoce la excelencia del sector turístico en la VI edición de los Premios al Valor Turístico

Globotur, empresa de aerostación turística y experiencias de vuelo en Andalucía, ha celebrado la VI edición de los Premios al Valor Turístico. Una cita consolidada que ha tenido lugar en la Real Venta de Antequera, y que reconoce a personas, entidades y proyectos que contribuyen de manera decisiva al desarrollo, la innovación y la proyección del turismo en Sevilla y Andalucía.

La gala reunió a representantes institucionales, empresariales, culturales, deportivos y sociales, evidenciando el carácter transversal del turismo como principal motor económico y social del territorio. Los Premios Globotur nacieron con el objetivo de reconocer el valor como actitud: desde la audacia empresarial hasta la preservación del patrimonio y la difusión de la marca Andalucía

Durante el acto, el CEO de Globotur, Javier Benítez, subrayó que “para volar alto hace falta visión, compromiso y equipo, y los premiados de esta edición representan lo mejor del turismo, la cultura, el deporte y la marca de nuestra tierra”.

Premiados y declaraciones destacadas

El Premio Institución fue otorgado al Real Alcázar de Sevilla, uno de los grandes referentes patrimoniales de la ciudad. Su directora gerente, Ana Jáuregui, señaló que “este reconocimiento es también para el equipo humano que hace posible que un monumento del siglo XI se conserve, se cuide y siga ofreciendo experiencias culturales a miles de visitantes cada día”.

En la categoría Embajadores, los galardones recayeron de forma conjunta en el Real Betis Balompié y el Sevilla FC, por su contribución a la proyección internacional de la ciudad.

Rafael Gordillo destacó que “donde va el Betis, va Sevilla por bandera”, mientras que Pablo Blanco subrayó que “el fútbol es también una herramienta clave para el desarrollo turístico y económico de la ciudad”.

El Premio a la Trayectoria y Liderazgo fue concedido a Miguel Rus Palacios, quien afirmó que “este no es un premio personal, sino un reconocimiento a todo un sector que ha demostrado una capacidad extraordinaria para generar riqueza, oportunidades y futuro, incluso en los momentos más difíciles como la Pandemia”.

En el ámbito cultural, Icónica Santalucía Sevilla Fest recibió el Premio Cultura. Su director de proyecto, Pablo Távora, destacó que “hacemos cultura desde Sevilla para el mundo, cuidando nuestro patrimonio y proyectando una imagen contemporánea de la ciudad”.

El Premio Innovación recayó en Pepe Pinreles, cuya iniciativa ha convertido un producto cotidiano en un símbolo identitario. Juan Carlos Ramos explicó que “hemos querido transformar un objeto tan simple como un calcetín en un lienzo para contar nuestras tradiciones, nuestra gastronomía y nuestra forma de ser”.

En la categoría Medios, fue reconocida la labor de Viajes National Geographic, por su contribución a la difusión de destinos turísticos de calidad y su excelencia periodística.

El Premio Hotelería, concedido a título póstumo a Nacho Ansó, fue uno de los momentos más emotivos de la gala. Su esposa agradeció el reconocimiento destacando “el legado de generosidad, honestidad y amor por la profesión que Nacho deja en el sector y en todas las personas que lo conocieron”.

El Premio Hostelería fue para Confitería La Campana, cuyo representante, Borja Hernández Medina, señaló que “los negocios familiares históricos aportan carácter y memoria a la ciudad, y el visitante busca vivir una experiencia, no solo consumir un producto”.

En Transporte, Autos Tavares fue distinguida por su trayectoria y compromiso con la excelencia en el servicio. La familia Tavares destacó “el orgullo de mantener un legado empresarial que se acerca ya a su centenario sin perder sus valores fundamentales”.

El Premio Producto Histórico recayó en Hacienda La Soledad, cuya directora de eventos, Rocío León, afirmó que “este galardón reconoce no solo un espacio, sino el esfuerzo por conservar y poner en valor siglos de historia y patrimonio andaluz”.

Finalmente, el Premio Deportes fue concedido al Club Universitario Femenino de Rugby, conocido como Las Cocodrilas. Su fundadora, Elena González Godoy, destacó que “a través del deporte hemos llevado fuera de Sevilla valores como el esfuerzo, la disciplina, la lealtad y la superación”.

Compromiso con un turismo de calidad

La clausura del acto corrió a cargo de representantes institucionales, quienes coincidieron en destacar la importancia de seguir apostando por un modelo turístico sostenible, innovador y con identidad propia. Carmen Ortíz, delegada de Turismo de la Junta de Andalucía subrayó que “todos los premiados contribuyen, desde ámbitos muy distintos, a construir un turismo mejor y más competitivo. Un turismo que crea empleo y oportunidades y fortalece la marca de destino”.

Con esta sexta edición, Globotur reafirma su compromiso con la promoción del talento, la excelencia y los valores que hacen de Sevilla y Andalucía destinos turísticos de referencia.