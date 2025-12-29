Pacma denuncia a la procesión de Santa María Aguila por usar palomas vivas

El Partido Animalista y con el Medio Ambiente ha presentado denuncia ante la Junta de Andalucía y la Guardia Civil contra la Antigua y Real Hermandad de Santa María del Águila Coronada por el uso reiterado de palomas vivas durante varias procesiones religiosas celebradas en Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

La denuncia se centra en distintas salidas procesionales de la Virgen del Águila, documentadas entre 2023 y 2025, en los meses de verano, en las que se observa cómo al menos ocho palomas blancas son colocadas en el paso, supuestamente encadenadas o inmovilizadas durante horas, ha informado Pacma en un comunicado.

Según la formación política, estas aves habrían sido sometidas a un "entorno de elevado estrés, con presencia de fuegos artificiales, bandas de música, campanas, grandes aglomeraciones y temperaturas elevadas, superando en algunos casos los 40 grados".

Desde el Partido Animalista señalan que los hechos podrían constituir infracciones graves o muy graves de la legislación vigente, tanto a nivel estatal como autonómico, "que prohíbe expresamente el uso de animales en procesiones cuando se les mantiene inmovilizados, se les expone a pirotecnia o a condiciones incompatibles con su bienestar".

Asimismo, recuerdan que estas prácticas se habrían repetido durante varios años de forma continuada. Desde Pacma solicitan a las autoridades que se investiguen los hechos, se depuren las posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales y se incoe el correspondiente expediente sancionador para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a producirse en el futuro.