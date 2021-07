El popular Pedro Oropesa es ya alcalde de Benacazón con el apoyo de IU y Cs

El popular Pedro Oropesa es ya el nuevo alcalde de Benacazón, una vez que ha prosperado en el Pleno la moción de censura que los tres concejales de este partido presentaron junto a los dos de Cs y los dos de Adelante.

Los de IU habían formado gobierno de coalición, hasta ahora, con la alcaldesa socialista Juana Mari Carmona, que se ve desbancada del puesto que ha ocupado en dos etapas distintas: entre 2009 y 2011 y, tras un intento anterior de gobierno del PP con el PA, desde el año 2012. El PSOE tiene seis concejales y quedó a sólo 30 votos de la mayoría absoluta en las pasadas elecciones municipales.

A pesar de que la dirección de IU se había pronunciado en contra de este acuerdo "con las derechas" -que contempla que su portavoz, Manuel Ortiz, sea alcalde durante el último año de mandato- y había amenazado con la expulsión, finalmente sus ediles han apoyado el cambio de gobierno.

Ha sido en un Pleno en el que, aduciendo razones de aforo y de que sólo había "invitaciones" para asistir (dos por concejal), únicamente se ha permitido la entrada de forma discrecional a algunos medios de comunicación y en el que el debate no ha podido seguirse tampoco de forma telemática.

Satisfacción en el PP por el "gobierno amplio" que se va a conformar La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha subrayado este jueves que el "gobierno amplio" que se va a formar en Benacazón con el PP, Cs e IU va a trabajar por "el futuro y la estabilidad del municipio" y su principal fin será "el bienestar de los vecinos", además de "salvar" las sombras que pesan sobre la gestión tras conocerse que la Fiscalía pide 8 años de inhabilitación para la ya ex alcaldesa socialista Juana Mari Carmona por un "presunto caso de corrupción". "Estamos de enhorabuena en el PP y en Benacazón", ha aseverado.

En la moción de censura que se presentó por registro el 17 de junio, se argumentaba la necesidad del cambio por el procesamiento de Juana Mari Carmona por la supuesta contratación irregular por parte de la Mancomunidad de Municipios del Guadalquivir, que se encarga de la recogida de residuos, de un ex edil socialista que no había formado parte del servicio municipal cuando éste se cedió al organismo, aunque la ya ex regidora ha defendido que ni es responsable de esas contrataciones y el caso estaría además prescrito.

Ayer miércoles, diversos alcaldes y cargos socialistas, entre ellos la todavía secretaria del PSOE-A, Susana Díaz, convocaron un acto de apoyo al equipo socialista y a Carmona en Benacazón, que no ha servido finalmente para frenar el cambio de gobierno, que consideran "injusto" y han relacionado con los importantes proyectos que se van a poner en marcha ahora, después de que se haya logrado reconducir el déficit municipal que había en el año 2012.

El PP, Cs e IU tienen previsto compartir el gobierno, con delegaciones, durante los dos años que quedan de mandato.

La primera moción de censura del mandato

La de Benacazón es la primera moción de censura que se presenta y que prospera en Sevilla en lo que va de un mandato municipal marcado por la pandemia y que ha dejado menos margen que otras veces para la política, por la urgencia de atender otras necesidades.

A pesar de que es el PSOE el que pierde una Alcaldía, la diferencia en cuanto a los gobiernos que dirige en la provincia es todavía abismal. Tras la constitución de los ayuntamientos en junio de 2019, contaba con 73 alcaldes en la provincia. Después perder Benacazón, serán 72.

El PP, por su parte, queda con once alcaldes, puesto que gana Benacazón pero ya ha cedido la vara de mando en el otro municipio en el que alcanzó un acuerdo con concejales de IU, La Roda de Andalucía.

Con ésta última alcaldía, la marca de Adelante-IU también cuenta con once alcaldes, mientras que Cs se mantiene con la Alcaldía de Almadén.

Ahora sus concejales entrarán a formar parte del gobierno de Benacazón. Los naranjas también están en los gobiernos municipales con el PSOE en Alcalá de Guadaíra y, de nuevo, en Bormujos, donde el pacto se ha reeditado tras el fallido intento de una moción de censura con el PP y Vox que, pese a los muchos gestos, reuniones oficiales y oficiosas y declaraciones nunca llegó a articularse formalmente.

En el resto de municipios en los que ha habido cambio de alcalde, como Los Corrales y, más recientemente, en Sanlúcar la Mayor, el gobierno no ha cambiado de color político.