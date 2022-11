Emotivo homenaje en Palomares del Río al joven asesinado

Cientos de vecinos de Palomares del Río guardaron este miércoles un emotivo minuto de silencio en memoria de Jesús R. J., el joven de 18 años asesinado la noche de Halloween en la puerta de su casa. A la concentración acudieron varios familiares de la víctima, así como numerosos amigos y allegados. También estuvo presente el alcalde de Palomares, Manuel Benjumea.

El evento se realizó en la puerta del centro de servicios sociales comunitarios. Uno de los tíos de la víctima rompió el silencio para pedir Justicia. "Justicia, que es lo que falta en este país. Y educación y respeto, que los padres no son amigos, sino padres. Éstos no pagarán, porque son menores", lamentó el joven, del mismo nombre que su sobrino, roto de llanto y haciendo esfuerzos por contenerse.

La abuela del joven asesinado, con el rostro cubierto con unas gafas de sol y una mascarilla, lloraba sentada en el banco, mientras cientos de personas aplaudían en memoria de su nieto Jesús. Varios familiares se ocupaban de ella, le daban agua y la atendían en un momento de suma emoción.

Los padres de la víctima no acudieron a la concentración. "Ahora mismo no son capaces ni de hablar, se encuentran muy mal", explicaba el tío.

Entre los asistentes había muchos estudiantes, que habían hecho una pausa en sus clases para dirigirse a la concentración. La mayoría de ellos conocían a Jesús y lo recuerdan como una gran persona, un joven sano, deportista y que no se metía en problemas.

En la concentración ya se sabía que la Guardia Civil había detenido a un menor de 16 años de edad como presunto autor del crimen. Algunos de los asistentes especulaban sobre la condena que le caerá. "Como máximo, ocho años en un centro", apuntaba un joven.

También estuvieron sus amigos del club de Remo Guadalquivir. "Siempre lo recordaremos como uno más. Siempre hemos sido un grupo de seis, ahora ya somos cinco, pero nosotros siempre seremos seis. Y Jesús irá con nosotros adonde quiera que vayamos nosotros", decía uno de los chicos que practicaba remo con Jesús, y que había hablado con él unas horas antes de su muerte.

"Estuvimos el fin de semana con él, íbamos a ir a una fiesta de Halloween pero se canceló y cambiamos de planes. Y al día siguiente nos enteramos porque no nos contestaba y ya vimos las noticias. Esto no puede ser, no puede ser que maten a alguien a las puertas de su casa. Necesitamos seguridad".