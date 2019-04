El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Sevilla ha dictado una sentencia en la que declara nulo un acuerdo del Ayuntamiento de Espartinas, por el que se declaró de utilidad pública la construcción de un supermercado en suelo rústico, no urbanizable, en la parcela 74 del Polígono 8, en la zona denominada Cementerio.

El establecimiento ya está funcionando. En el fallo, del 12 de marzo, la jueza da la razón a Ecologistas en Acción, que recurrió la aprobación definitiva del proyecto de actuación, en el Pleno del 26 de enero de 2017, porque considera que la utilidad pública no está suficientemente justificada.

Ello a pesar de que, en la tramitación, no hubo informes técnicos en contra. La jueza llega a decir que "no podemos considerar correcta" la "interpretación" que el secretario general del Ayuntamiento hace de las normas urbanísticas y, según la cual, este tipo de comercio sería autorizable por esa vía en un suelo no urbano.

Por contra, considera que no se justifica la implantación de un supermercado "en zona rural", cuando podría hacerse en zona urbana, ni siquiera teniendo en cuenta su repercusión económica: durante la tramitación se alude a la creación de 20 empleos, más los de las obras. Señala además que no viene a cubrir ninguna carencia de abastecimiento a la población, ni se trata de servicio específicamente vinculado a la actividad rural.

Con estos argumentos, estima el recurso de Ecologistas en Acción. El fallo todavía puede ser recurrido. No obstante, la organización ha anunciado que en base al mismo va a recurrir la licencia de obras que se emitió en su día.