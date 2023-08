María del Monte: "Lo que he vivido no se lo deseo a nadie, se lo han llevado todo"

María del Monte lamentó el domingo haberlo perdido todo en el asalto a su casa. La cantante hizo unas breves declaraciones para el programa Fiesta, de Telecinco, a la salida de su vivienda para acudir a un concierto. "No hemos sido víctimas de ninguna violencia, estamos bien. Lógicamente, lo vivido, vivido está. Intentaremos seguir adelante", aseguró María del Monte.

La cantante no dio detalles del asalto, pues dijo que así se lo habían recomendado, para no entorpecer la investigación. "No puedo decir nada más porque es lo que me han dicho, no debo entorpecer nada. Solo quiero decir que en mi casa no suele haber cantidades ingentes de dinero, y llevarse se han llevado todo. Os agradezco a los que os habéis preocupado. Lo importante es que estamos bien y no hay que lamentar ninguna desgracia, lo demás carece de importancia. Lo que he vivido, no se lo deseo a nadie", añadió.

Al menos cinco encapuchados entraron sobre las cinco y veinte minutos de la madrugada del viernes en la casa de María del Monte en Gines. Ella se encontraba dentro de la vivienda, junto con su esposa, la periodista Inmaculada Casal. No han trascendido más detalles sobre el robo.

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación de los hechos, sin que hasta el momento haya sido detenida ninguna persona en relación con el asalto. Los agentes del departamento de Criminalística realizaron una inspección ocular de la vivienda en busca de algún vestigio biológico, mientras que la investigación la lleva un equipo de Policía Judicial.