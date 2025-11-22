La candidatura de Itálica, más cerca del Sello Europeo a través de los Lugares de Adriano

La candidatura transnacional al Sello Europeo de Itálica-Villa Adriana-Atenas, integrada por tres enclaves arqueológicos vinculados al emperador Adriano, da "un paso más" en su carrera para alcanzar este reconocimiento europeo.

Expertos de la Consejería de Cultura y Deporte, junto a profesores de las universidades de Sevilla (US) y Pablo de Olavide (UPO), así como representantes de los tres sitios integrados en la candidatura, acordaron en Atenas, en el transcurso de unas jornadas de trabajo que este viernes concluían, la denominación conjunta de Lugares de Adriano.

Durante estas jornadas, organizadas por el Ministerio de Cultura de Grecia, y en las que también participaron representantes de los ministerios de Cultura de España e Italia, y encaminadas a la cumplimentación de distintas secciones del formulario de esta candidatura transnacional, se han definido los valores europeos representados en los tres subsitios, las bases del plan de actividades conjuntas a desarrollar en las próximas anualidades, así como otras cuestiones relativas a la denominación de sitio.

Un equipo internacional

El equipo de trabajo internacional congregado en Atenas tuvo la posibilidad, además, de conocer de primera mano los trabajos de conservación e investigación que lleva a cabo el Eforado de Atenas en distintos enclaves arqueológicos de la ciudad griega y, de este modo, promover el intercambio de experiencias entre los expertos que gestionan estos espacios culturales.

La iniciativa de la candidatura transnacional al Sello Europeo, ahora denominada Lugares de Adriano, surgió a propuesta de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía con la finalidad de impulsar la presencia de espacios patrimoniales más relevantes en los programas culturales europeos auspiciados por la Unión Europea, como ha explicado la directora general de Patrimonio Histórico, Mónica Ortiz.

Con este sello --European Heritage Label--, que parte de la Comisión Europea, se pretende promover aquellos enclaves o manifestaciones culturales con especial significado y relevancia, bien para el desarrollo de la cultura y la historia europeas, o bien para la constitución de la Unión Europa como institución.

Unidad en la diversidad

Su objetivo prioritario es materializar mediante el patrimonio cultural común de Europa el lema europeo de unidad en la diversidad, el refuerzo del sentimiento de pertenencia a la UE de sus ciudadanos, en especial los jóvenes, sobre la base de los valores y elementos compartidos de historia y patrimonio cultural europeos, así como la valoración de la diversidad nacional y regional y el refuerzo del diálogo intercultural.

En el caso de prosperar la candidatura de Itálica, se convertirá en la primera candidatura andaluza en conseguir la distinción del Sello Cultural Europeo, y en la quinta de España, junto a la Residencia de Estudiantes de Madrid, el Archivo de la Corona de Aragón, el Parque Minero de Almadén y el monasterio de San Jerónimo de Yuste.

Cuna de Europa

La candidatura transnacional Lugares de Adriano engloba a Itálica, la ciudad hispalense en la que nació y que convirtió, tras llevar a cabo un amplio programa urbanístico, en una las ciudades más destacadas del imperio; Villa Adriana en Tívoli (Italia), la ciudad fundada por el emperador para acoger a su gobierno en los últimos años de su dominio; y Atenas donde el emperador, el más filo griego de la historia de Roma, fundó todo un barrio con su nombre, dotándolo de grandes infraestructuras.

Estos tres enclaves -Itálica, Villa Adriana y Atenas- bien podrían entenderse como una de las cunas de Europa, dado que alumbraron un concepto de ciudadanía --nacido en Grecia, adoptado en Roma y desde allí difundido por todo el Imperio-- que estaba basado en el ejercicio de la ley y la cultura como fórmulas para el progreso y el entendimiento universal de los pueblos.