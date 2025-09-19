La Casa de la Provincia exhibe el legado artístico de Nemesio Moreno

El Salón de Actos de la Casa de la Provincia de la Diputación acogió ayer la inauguración de la exposición ‘Nemesio: el magisterio del arte’, organizada por la Fundación Colegio Aljarafe, en colaboración con la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y la Diputación de Sevilla. Se trata de un merecido homenaje a Nemesio Moreno (El Carrascalejo, Badajoz, 1946), maestro, artista y ciudadano comprometido, vinculado a la historia del Colegio Aljarafe y de Mairena. En la apertura de la exposición participaron ayer sus hijos, Alba y Darío, y su mujer, Cele Rodríguez, arropados, entre otros, por concejala de Planificación y Compromiso Educativo de Mairena, Blanca de Pablos.

En esta muestra retrospectiva, que podrá visitarse hasta el 31 de octubre en la Casa de la Provincia, pueden apreciarse las diversas facetas creativas del artista: pinturas al óleo y acuarelas, tapices, cartelería o diseños, que reflejan su variada trayectoria plástica. En su proceso de investigación creativa, Nemesio Moreno estuvo entre los pioneros en Andalucía en la reutilización de materiales, incorporándolos y transformándolos en obras de arte.

Además, forma parte del grupo de artistas sevillanos estrechamente vinculados al Aljarafe a los que unió la inquietud y el compromiso social, cultural y educativo en los inicios de la democracia. Artista investigador e incansable, su obra parte del deseo de materializar una realidad intuida: “La realidad observada nunca me interesó demasiado, pues intuía otra muy distinta, a la que intentaba dar forma material, pues solo la tenía en el mundo de los sueños. Así la inventé y la materialicé gráficamente, a caballo entre la escritura y el dibujo o la pintura…”.

En paralelo, pero en estrecha relación con su faceta artística, Nemesio ejerció como docente en centros educativos de Mairena y como asesor de enseñanzas artísticas en el CEP (Centro del Profesorado) de Castilleja de la Cuesta. Maestro de maestros, participó de manera intensa en las reconocidas semanas pedagógicas del Aljarafe, organizando e impartiendo diversos cursos y talleres.

Como ciudadano generoso, participó en la vida cultural de Mairena del Aljarafe colaborando de manera desinteresada con la Concejalía de Educación y Cultura o dejando su impronta en el Colegio Aljarafe.