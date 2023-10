El crimen de Palomares cumple un año con la investigación estancada

El crimen de Jesús Rosado Jiménez, el joven de 18 años que fue brutalmente asesinado a unos metros de su casa en Palomares del Río, cumple el próximo 1 de noviembre un año con la investigación estancada. Un menor de edad se encuentra en un centro en régimen cerrado desde el día después de los hechos, cuando fue detenido por la Guardia Civil. Meses después, en marzo, fue arrestado también un joven de 18 años por su presunta participación en la muerte. Desde entonces este mayor de edad se encuentra en prisión provisional.

En el auto en el que deniega la puesta en libertad solicitada por el implicado mayor de edad, la Audiencia Provincial de Sevilla sostiene que fueron cinco los asaltantes que acabaron con la vida de Jesús Rosado Jiménez, y no sólo dos. El auto, es de la Sección Tercera y tiene fecha 2 de mayo de 2023. "El investigado, de previo y común acuerdo con otros cuatro individuos, planearon atracar a Jesús Rosado Jiménez para quitarle lo de que de valor llevara. En ejecución de este propósito, sobre las 3:30 horas del 1 de noviembre de 2022, el investigado y sus acompañantes abordaron a Jesús Rosado Jiménez cuando éste volvía a su domicilio en la calle Federico Moreno Torroba en Palomares del Río tras recoger las llaves del mismo de uno de sus hermanos", relata dicho auto, al que ha tenido acceso este periódico.

Según el citado auto de la Audiencia, Jesús "fue herido de frente por arma blanca en hemitórax, a nivel del cuarto espacio intercostal, y antebrazo izquierdos y también de espaldas por un objeto contuso, tipo defensa metálica extensible o porra, produciéndole herida en la región pareto-occipital izquierda y contusión a la altura de la undécima vértebra, recibiendo igualmente puñetazos y golpes a lo que obedecen las múltiples erosiones y hematomas faciales que presentaba el cadáver a nivel cigomático izquierdo y derecho, raíz nasal, mentón y submentón, así como múltiples abrasiones en extremidades, causándole la muerte el referido apuñalamiento".

Esta gran cantidad de lesiones infligidas en muy poco tiempo podrían revelar, como sostiene la Audiencia, la participación de más personas, no sólo de dos. Cabe recordar que Jesús fue apuñalado con un arma blanca que no se encontró y golpeado con una barra metálica extensible, que estaba debajo del cadáver. Junto al cuerpo se hallaron las llaves de su casa y tenía todas sus pertenencias, incluido el móvil. Fuentes judiciales han detallado a este periódico que en la autopsia no se encontró ningún resto de alcohol ni de cualquier otra sustancia tóxica en el cuerpo de Jesús Rosado Jiménez.

El caso del mayor de edad está en el juzgado de Instrucción número 1 de Coria del Río, mientras que la causa contra el menor de edad la instruye la Fiscalía de Menores. En este asunto habrá por tanto dos juicios, uno por la jurisdicción de menores y otro por la de mayores.

Aquella noche de Halloween, Jesús Rosado Jiménez había estado en Sevilla y se había vuelto en Metro, se había bajado en Ciudad Expo y había regresado a Palomares andando por la carretera, un trayecto que llegó a grabar en vídeo y subir a una red social, posiblemente por miedo. Llegó a su casa, en la calle Federico Moreno Torroba, en la urbanización la Mampela, y se dio cuenta de que no tenía las llaves, por lo que no quiso despertar a su madre y llamó a su hermano, que estaba en un parque cercano al supermercado Día de la localidad. Allí se encontraron los hermanos y uno le entregó las llaves al otro.

Al regresar a su casa, Jesús se encontró con un grupo de jóvenes que iban con capuchas y máscaras, que le abordaron a unos metros de su casa y le dieron una paliza y dos puñaladas, una de las cuales resultó mortal. Los agresores huyeron dejándolo malherido en el suelo.

Unos jóvenes que se encontraban por la zona lo socorrieron en un primer momento, tras lo que intervinieron los servicios de emergencias, que trataron de reanimar a la víctima sin conseguirlo falleciendo Jesús a la puerta de su domicilio.

Jesus acababa de iniciar la carrera de Turismo en la Universidad de Sevilla. Había hecho el Bachillerato en el IES Palomares y practicaba remo, siendo miembro del Club de Remo Guadalquivir. Era un joven muy querido, como han demostrado los sucesivos homenajes que se le han realizado a lo largo del año que ha transcurrido desde su asesinato.

Uno de los más emocionantes tuvo lugar el 12 de septiembre, el día de su cumpleaños, en el parque cercano a su domicilio y que el Ayuntamiento había pasado a denominar Jesús Rosado Jiménez. La familia de Jesús convocó a sus amigos y allegados para rendirle un precioso e íntimo homenaje. Numerosas personas llevaron flores y macetas al monolito en el que está escrito su nombre, en el centro del parque, y encendieron velas mientras la madre, María del Carmen Jiménez, leyó una semblanza de Jesús. Terminó el evento con la reproducción de la canción Mi estrella blanca, del grupo Fondo Flamenco.

"Seguro que estás sonriendo. Este año no hay tarta ni velas que soplar, pero hemos encendido unas pequeñitas por ti. Te queremos en nuestras vidas y siempre vas a estar en ellas", fue una de las frases más emotivas que leyó la madre. Diez meses antes, a mediados de diciembre de 2022, una manifestación silenciosa recorrió las calles de Palomares del Río con el lema Que el mal no dure y el bien no se rinda. Mientras tanto, la familia de Jesús Rosado Jiménez continúa esperando que se haga Justicia.

Por el momento, la Audiencia de Sevilla mantiene en prisión al implicado mayor de edad, que está actualmente imputado por los delitos de asesinato/homicidio, robo con violencia e intimidación. En dicho auto, la Sección Tercera considera que "existen indicios sobrados" para considerar que este joven tuvo una "participación muy relevante" en el homicidio de Jesús, atendiendo tanto a las declaraciones tomadas a los miembros de la pandilla como al análisis de los mensajes de WhatsApp del grupo que fueron aportados al juzgado.

Tumba la Sala el recurso del sospechoso, que alegaba que el único responsable de la muerte era el menor de edad. Los jueces determinan que "la dinámica de las heridas principales efectuadas con armas evidencia" la autoría de al menos "dos sujetos diferentes: uno con navaja que hirió de frente y otro con la defensa extensible, que hirió de espaldas".

Pero además, el auto señala la posibilidad de alteración o destrucción de pruebas "por medio de presión a los testigos y demás partícipes para pergeñar una versión falaz favorable al investigado que le libre de la grave responsabilidad que presuntamente ha contraído". La Sección Tercera también rechaza la libertad bajo fianza, al entender que "la fijación de una fianza no cubre todas las finalidades que cubre la prisión preventiva".

En cualquier caso, medidas como presentaciones periódicas en los juzgados o el control del pasaporte "son de una entidad tan liviana que para nada sirven para atenuar los riegos derivados de la conducta que se examina y sólo se adoptan en supuestos de menor intensidad criminal". Por todo ello, la Audiencia denegó la libertad solicitada por el acusado mayor de edad.

Mientras la investigación permanece estancada en los juzgados y la Fiscalía de Menores, ya que después de casi un año aún no se ha terminado la instrucción y ni siquiera se sabe fehacientemente el móvil del crimen, el Ayuntamiento de Palomares del Río ha decidido que las vidas de sus vecinos son más importantes que cualquier fiesta. A punto de cumplirse el primer aniversario del asesinato del joven Jesús Rosado Jiménez, va a honrar su memoria prohibiendo que se celebre acto alguno relacionado con Halloween en ninguna instalación pública.

En un bando dictado el pasado 18 de octubre, el Consistorio explica que adopta esa decisión "en señal de respeto" y "cariño" por la víctima en "ese día tan difícil para todos". "En unas semanas se cumplirá un año del terrible suceso y, en el recuerdo de Jesús, queremos que sus familiares y amigos sigan sintiendo el cariño y la cercanía de sus vecinos y vecinas", apuntaba el bando.