Luis Galindo participa en Attendis Talks en Sevilla

El foro educativo Attendis Talks celebró una nueva edición en el Colegio Adharaz-Altasierra de Sevilla, con la participación del conferenciante Luis Galindo, reconocido especialista en motivación, conducta y liderazgo. Este espacio, impulsado por el grupo educativo Attendis, busca ofrecer a las familias un punto de encuentro para la reflexión personal y el enriquecimiento educativo, fomentando el diálogo sobre temas de actualidad que contribuyan a mejorar la comunidad educativa.

Durante el encuentro, Luis Galindo compartió con los asistentes su visión sobre cómo construir un futuro ilusionante, una meta que, según señaló, “comienza por cada uno”. Con más de 35 años de experiencia en puestos directivos dentro de empresas de ámbito nacional e internacional, el ponente ha dedicado su carrera a inspirar y acompañar a numerosos equipos humanos en procesos de transformación y desarrollo personal.

Entre los mensajes centrales de su intervención, destacó la importancia de la gratitud como una de las claves de la felicidad, la necesidad de mantener una actitud de crecimiento constante y la relevancia de mejorar el entorno inmediato mediante el compromiso y la entrega. “Poner el corazón, el alma y la mente en todo lo que hagamos es la clave para llevar una vida plena”, explicó Galindo, subrayando que cada tarea puede convertirse en algo extraordinario si se realiza con pasión.

El ponente, considerado uno de los pioneros en aplicar el concepto de optimismo inteligente en España, invitó a los presentes a adoptar una visión positiva y realista ante los retos personales y profesionales. Según Galindo, esta actitud no consiste en ignorar las dificultades, sino en afrontarlas con fortaleza emocional y confianza en el cambio.