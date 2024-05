La madre del joven asesinado en Palomares: "Matar sale barato con la Ley del Menor"

"Matar sale barato, porque esta ley ampara a menores que, con la edad que tienen y el tipo de delito que cometen, son plenamente conscientes de sus actos y consecuencias. Existen leyes donde ya con esa edad pueden tomar decisiones sin el respaldo de un adulto y asumen sus consecuencias como tal". Así se ha pronunciado este miércoles María del Carmen Jiménez Cifuentes, la madre de Jesús Rosado Jiménez, el joven de 18 años asesinado en la puerta de su casa, en Palomares del Río, la noche de Halloween de 2022.

En una rueda de prensa ofrecida en su vivienda, la madre de la víctima ha valorado la sentencia que condena a uno de los asesinos de su hijo, menor de edad en el momento de los hechos, a nueve años de internamiento y cinco de libertad vigilada. "Como he dicho en numerosas ocasiones, siempre he confiado en la Justicia. En este caso, el juez hace un relato de los hechos, a mi juicio, absolutamente correcto, imponiendo casi las medidas máximas, ya que en el momento en el que participó en arrebatarle la vida a Jesús, al sujeto imputado le quedaban escasos días para cumplir 17 años", explicó María del Carmen Jiménez.

"Ahora bien, si alguien quiere preguntarme si estoy contenta, diré que no, no lo estoy", expuso la mujer, que dio una serie de argumentos para mostrar su disconformidad. En primer lugar, "los hechos son tan claros y están tan probados que es lógico que la sentencia se ajuste a la Ley del Menor en su máxima expresión". "Y es ahí donde considero que está el problema, en dicha ley", lamentó.

Jesús fue asesinado a golpes y puñaladas por un grupo en el que había cinco jóvenes, cuatro de ellos menores de edad. Uno de éstos ha sido condenado a nueve años, los otros tres menores sólo han comparecido en calidad de testigos y el mayor de edad todavía no ha sido juzgado, aunque se le considera coautor del crimen y su juicio aún no está señalado.

"Si hay algo que me duele en el alma son las referencias que el juez hace de los otros tres menores de edad implicados esa noche cuando le estaban arrebatando la vida a mi hijo Jesús". María del Carmen citó frases textuales de la sentencia del juez de Menores Alejandro Vián, que considera que los testimonios de estos adolescentes fueron "versiones sesgadas o parciales de los hechos incompatibles con los resultados forenses" y "hasta extremos fantasiosas", al tiempo que borraron y destruyeron posibles pruebas de sus teléfonos móviles.

La madre de la víctima anunció que buscará "cualquier resquicio legal" o "prueba incriminatoria que pueda convertir sospechas en indicios" para tratar de inculpar a los tres menores que no se han sentado en el banquillo de los acusados. "Seguiremos peleando para encontrarla, para demostrarla. Mis abogadas están estudiando la sentencia en profundidad. Quiero pensar que la fiscal de menores ha sido responsable, pero el resultado de su trabajo me resulta incomprensible en cuanto a los tres menores no investigados".

Recordó María del Carmen que el juez alertó de "sentencias contradictorias cuando hay menores y mayores implicados" y pidió al legislador que fuera sensible a la posibilidad de modificar las leyes en el sentido, al menos, de permitir un enjuiciamiento conjunto de mayores y menores de edad en supuestos concretos de especial gravedad, como es este caso.

"Yo no entiendo de leyes. Soy pedagoga. Pero lo que me dicta mi sentido común (y coincide con el juez) es que dos instrucciones para la misma causa es una pérdida de recursos y un daño innecesario a familiares y amigos de las víctimas. Aún queda el juicio al sujeto mayor de edad. Como madre de Jesús, de sus hermanos, de su familia, como víctimas… y sobre todo por Jesús, quiero seguir confiando en la Justicia y que se aplique la ley", continuó la madre de la víctima.

"Nos han robado la presencia de Jesús, le han arrancado su vida, en tan poco tiempo... Deseo que los autores y colaboradores necesarios (que pudieron impedir esta tragedia), aquellos que presenciaron los últimos suspiros de mi hijo cuando luchaba por vivir, si tienen conciencia, lo lleven para siempre con ellos y recuerden esa noche. Como siempre he sabido y así lo he comentado, y ahora lo confirma la sentencia, a Jesús los mataron en grupo, a sangre fría y sin sentido", concluyó.