Movilización vecinal en San Juan contra la construcción de una gasolinera

Vecinos de San Juan de Aznalfarache se manifestaron este miércoles contra la construcción de una gasolinera cerca de sus casas. Son los residentes en la barriada Valparaíso, en la zona baja del pueblo, junto a la carretera de Coria. La gasolinera que se está construyendo es de la cadena Petroprix, sin personal y que funcionan las 24 horas. Los manifestantes denuncian que el futuro negocio estará ubicado a menos de 15 metros de sus fachadas, y además en la zona ya hay otras dos estaciones de servicio.

"Hemos pedido el expediente al Ayuntamiento, hace más de un mes que lo hicimos, pero todavía no nos lo han mandado completo", explica la portavoz de los afectdos, Elena Benítez. Los vecinos movieron el asunto con distintos partidos políticos y forzaron la celebración de un Pleno municipal monográfico sobre la gasolinera, al entender que había deficiencias e irregularidades en el proyecto. Lograron que se aprobara la paralización de las obras y se revisara el proyecto, en unos acuerdos que salieron adelante con los votos a favor del PSOE, Cambia San Juan, Vox y Unidas Podemos, y con las abstenciones del PP y el concejal no adscrito.

Protesta de los vecinos de San Juan contra la construcción de una gasolinera. / Juan Carlos Muñoz

Esta votación provocó una crisis de gobierno en el Ayuntamiento, pues el PP rompió el pacto con Cambia San Juan y decidió gobernar en solitario. A pesar de los acuerdos adoptados en el Pleno, la obra continúa adelante y los vecinos no entienden bien por qué y empiezan a sospechar que puede haber otros intereses. "No sabemos por qué, pero el caso es que la alcaldesa, María Luisa Moya (PP), parece que no quiere dar la orden de parar la obra. Hemos ido a la Policía Local varias veces, porque no tienen expuesta la licencia de obra, ni tampoco hay ningún cartel informativo, ni tienen los permisos para ocupar el acerado público ni el vado para que las máquinas entren y salgan de la parcela en obras. Sin embargo, cuando llamamos a la Policía Local, nos dicen que no pueden venir porque no tienen vehículos disponibles", añade la portavoz.

Ante esta indefensión, los vecinos han pasado a la acción. Por el momento están saboteando las obras como buenamente pueden. "Lo que hacemos es no dejarlos trabajar. Nos turnamos y colocamos los coches para que los camiones no puedan entrar. Como no tienen los permisos, de momento podemos aparcar bloqueando la entrada. Es una solución momentánea, hasta que tengan los permisos. Nos consta que los han pedido, pero debían estar solicitados antes".

Carteles de protesta en los bloques de Valparaíso. / D. S.

Los residentes en Valparaíso también han recurrido a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, porque la obra ha perforado un acuífero. "Esto se llena de agua. Colocan un motor y consiguen sacarla hasta el alcantarillado público, pero no entendemos cómo van a meter ahí los tanques de gasolina, si eso es una piscina". De los pisos de este barrio cuelgan pancartas con lemas como 'Con la salud no se juega', 'No vendas salud por combustible'. 'Petroprix, ¡fuera de aquí!' o 'Ayuntamiento, ayuda a tu barrio'.

Mientras se resuelve su situación, los vecinos se han echado a la calle para protestar contra lo que consideran que es una "nula gestión" por parte del gobierno local de San Juan de Aznalfarache. Además de los afectados por la construcción de la gasolinera muy cerca de sus viviendas, también se han unido los vecinos de otros barrios del municipio, que denuncian una serie de problemas e incumplimientos, obras que impiden acceso a viviendas y cortes de luz en la barriada de Santa Isabel.

"¡Basta ya de abandono! ¡Queremos respuestas y soluciones! ¡Nuestros barrios merecen respeto!", dicen los residentes en un cartel que anunciaba la manifestación de este miércoles, difundido ampliamente a través de las redes sociales y de los grupos de WhatsApp de los vecinos.