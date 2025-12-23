Muere Mariluz Arenas Casas, fundadora del Centro Docente María

En Sevilla, a 21 de diciembre de 2025, se ha confirmado el fallecimiento de Mariluz Arenas Casas, fundadora del Centro Docente María. Su deceso coincide con el quincuagésimo aniversario de la institución educativa que ella misma estableció en 1975. La comunidad educativa lamenta su pérdida, pero celebra el profundo legado que deja en la educación sevillana.

Arenas Casas fue una figura clave en la pedagogía de la región, reconocida por su espíritu emprendedor y su dedicación a la enseñanza. En este emotivo contexto, su primo, Antonio Arenas Casas, Vicerrector de Formación Continua, Emprendimiento y Empleabilidad de la Universidad de Córdoba, ha compartido un sentido homenaje a su trayectoria vital.

Una vida dedicada a la educación

Antonio Arenas Casas destacó la grandeza de su prima Mariluz, una mujer que, a pesar de sus orígenes granadinos y un entorno de esfuerzos diarios, supo "mirar lejos, muy lejos". Subrayó su decisión valiente de emigrar en años difíciles, una elección "casi impensable entonces para una mujer", partiendo con "poco equipaje y muchas incertidumbres", pero con una "determinación silenciosa".

El vicerrector relató cómo Mariluz aprendió un idioma nuevo, se adaptó a una "tierra distinta" y logró "salir adelante lejos de casa", construyendo su camino "paso a paso" y sin rendirse. A su regreso a Sevilla, traía consigo la experiencia de quien había vivido mucho, pero con el deseo de "aportar, de crear algo duradero" que ayudara a otros a avanzar.

El legado de una emprendedora discreta

Antonio Arenas Casas describió a su prima como una mujer discreta, firme y generosa, que "enseña sin imponerse" y "nunca buscó el reconocimiento". Enfatizó cómo Mariluz hizo que los demás creyeran más en sí mismos. A pesar de los desafíos de sus últimos años, el vicerrector afirmó que su vida no se medirá por su "triste final", sino por su legado en las personas, las "oportunidades que ha abierto" y los "caminos que hoy muchos siguen recorriendo" gracias a ella.

Concluyó su emotivo mensaje asegurando que la historia de Mariluz permanecerá, su ejemplo "seguirá acompañándonos" y su recuerdo "vivirá siempre en quienes tuvimos la inmensa suerte de conocerte".