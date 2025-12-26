Dos policías locales de Bormujos salvan la vida de una bebé en estado crítico

Dos agentes de la Policía Local de Bormujos protagonizaron una intervención que salvó la vida de una bebé de un año. La alcaldesa del municipio sevillano, Lola Romero, ha difundido el caso a través de redes sociales y ha expresado su agradecimiento público al trabajo realizado por los patrulleros.

Los hechos se produjeron cuando los padres de la menor solicitaron ayuda urgente mientras viajaban en su vehículo con la pequeña, que se encontraba convulsionando. "Corred que mi hija se está muriendo", alertaban los progenitores desesperados. Los dos policías locales comenzaron inmediatamente una escolta del vehículo familiar hacia el Hospital San Juan de Dios para que la niña pudiera recibir asistencia médica de urgencia.

Traslado de emergencia en el coche patrulla

Durante el trayecto hacia el centro hospitalario, el automóvil en el que viajaba la familia sufrió una avería que impidió continuar. Ante la emergencia, la madre tomó en brazos a su hija, que ya se encontraba semiinconsciente, y pasó rápidamente al coche patrullero. Los agentes completaron el traslado hasta el Hospital San Juan de Dios sin perder un segundo.

Reanimación exitosa en el hospital

Una vez en el centro sanitario, los servicios de urgencia atendieron de inmediato a la pequeña Janet. Tras unos minutos de máxima tensión y angustia para los familiares, el personal médico consiguió reanimar a la bebé, que logró superar el crítico episodio.

Agradecimiento público de los padres

La alcaldesa Lola Romero ha compartido el mensaje de agradecimiento que los padres de Janet enviaron a los agentes de la Policía Local. "Gracias a todos los que nos cuidáis durante el año, también en noches tan especiales como esta", ha destacado la primera edil, reconociendo la labor de los efectivos municipales en situaciones de emergencia vital.