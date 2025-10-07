Salteras se suma al proyecto a Sevilla City One para innovación y desarrollo económico en al metrópolis

La asociación Sevilla City One, Metrópolis del Sur y el Ayuntamiento de Salteras han firmado hoy un acuerdo de intenciones con el objetivo de establecer una colaboración estratégica orientada al impulso de Sevilla metropolitana hacia un modelo de crecimiento urbano sostenible, innovador y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la misión europea de ciudades climáticamente neutras para 2030.

El acuerdo permitirá a ambas entidades aunar esfuerzos para impulsar iniciativas transformadoras, promover la atracción de inversiones y reforzar el posicionamiento de Sevilla y su área metropolitana como un nodo estratégico de innovación, sostenibilidad y desarrollo económico de alto valor añadido. En este marco, Salteras, estratégicamente ubicada en la corona metropolitana de Sevilla, es el municipio de mayor superficie de la metrópolis más próximo a la capital. Su proximidad a Sevilla le otorga un papel clave en el desarrollo del área metropolitana, formando parte del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS).

El alcalde de Salteras, José Antonio Alfaro, afirmó que Salteras se posiciona "como un enclave estratégico para el desarrollo territorial del área metropolitana, combinando el impulso de actividades productivas con la preservación de los recursos naturales y el patrimonio paisajístico”. “Su proximidad a Sevilla TechPark —único en España por integrar ciencia, universidad y empresa— la convierte en un área clave para la expansión del ecosistema de innovación de la capital”, añadió.

Salteras cuenta con un sólido entorno productivo local, respaldado por áreas industriales clave como el Polígono Industrial Malpensa, Los Llanos, Jardín de Alá, Argentum y el Polígono Industrial Itálica Salteras. Con más de cien empresas establecidas y una diversificación de actividades, estos polígonos funcionan como industria auxiliar para sectores estratégicos como el metal, aeroespacial y minería, entre otros. Salteras alberga parte del complejo minero hidrometalúrgico Cobre Las Cruces S.A., una de las principales referencias de la minería mundial.

Alfaro destacó que “su potencial de expansión convierte a Salteras en un foco atractivo para la implantación de nuevas empresas e inversiones, impulsando así el desarrollo económico y la competitividad del municipio”.

Salteras, ejemplo de sostenibilidad e innovación

En Salteras existen múltiples proyectos renovables, destacando el Parque Fotovoltaico Salteras promovido por Chint Solar, con 130 MWp y previsto para estar operativo en el primer semestre de 2026, y una futura planta de biogás en desarrollo por AGR Biogás, que utilizará residuos agroindustriales. Estos proyectos, además de generar energía limpia, buscan proteger el entorno natural local y contribuir a la transición energética de la región.

Igualmente, Salteras impulsa nuevos desarrollos urbanísticos, con diversas áreas de expansión residencial que supondrán la construcción de más de 250 viviendas en un horizonte aproximado de cinco años, consolidando así su crecimiento de manera sostenible y planificada. Uno de los principales proyectos es la Barriada Las Melgarejas, una de las zonas con mayor potencial de desarrollo en Andalucía.

Entre las acciones conjuntas contempladas destacan la organización de jornadas especializadas, el diseño y ejecución de planes de comunicación, la participación coordinada en foros internacionales, así como la participación en otras iniciativas desarrolladas por la Asociación de Sevilla City One.

Paloma Angulo Pozuelo, gerente de Sevilla City One, manifestó que “esta alianza nos va a permitir proyectar y poner en valor la metrópolis de Sevilla, la cuarta metrópolis de España, como un gran polo atractivo para la inversión y la actividad empresarial, especialmente para sectores estratégicos como el aeroespacial, la minería y tecnológico ".

Este acuerdo marca un nuevo hito en el desarrollo de Sevilla City One, que afronta su Plan Estratégico 2025-2035 con el propósito de definir los grandes retos de transformación de la metrópolis sevillana en la próxima década.