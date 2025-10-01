El Tribunal de Cuentas exige casi medio millón de euros al ex alcalde de San Juan y otros ediles por no cobrar el alquiler de viviendas municipales

El portavoz del Grupo Municipal de VOX en el consistorio de San Juan, Ángel Bordas, informa que “hemos conocido las actuaciones previas del Tribunal de Cuentas, donde se exige las cantidades impagadas de casi 500.000 euros en concepto de no haber cobrado durante todos estos años las cuotas de alquiler a los inquilinos de las viviendas de titularidad municipal.”

Bordas aclara que estas actuaciones previas vienen por la denuncia del anterior Grupo Municipal Vox , capitaneado por el concejal Manuel Pérez que a pesar de su paso al no adscrito continuó con la denuncia, "al que le agradecemos sus gestiones y además este grupo municipal de VOX continuó preguntando y fiscalizando durante esta legislatura exigiendo la reclamación de esas cantidades al actual equipo de gobierno. Tanto PP como Cambia San Juan han ocultado el expediente a los vecinos", asegura Bordas en un comunicado.

“Hablamos de un caso que salpica al anterior alcalde, Fernando Zamora (PSOE) y miembros del anterior equipo de gobierno socialista, al igual que a la actual alcaldesa, María Luisa Moya (PP), y a un miembro del actual equipo de gobierno municipal, a los cuales se les exige las cantidades pendientes como responsables subsidiarios por la “falta de ingresos patrimoniales”, asegura el portavoz.

Por ello, desde VOX se exigen “explicaciones políticas inmediatas” y se señala al “bipartidismo”, “que actúa de la misma manera tanto a nivel municipal como a nivel nacional.” El PP de San Juan debe destapar toda la presunta corrupción y malas praxis de tantos años de socialismo para que no le salpiquen este tipo de escándalos. Para concluir, Ángel Bordas defiende el papel de VOX como alternativa “frente a las malas políticas de siempre”.

En concreto, en las actuaciones previas llevadas a cabo por el Tribunal de Cuentas se considera "responsable contable directo" al ex alcalde Fernando Zamora (PSOE) y a otros miembros miembros de la corporación, conceales de Hacienda. El presunto alcande asciende a un total de 438.074,50 euros de princial, a los que hay que sumar los intereses legales, con lo que la suma total que se reclama es de 487.997,39 euros. El triubnal ha requerido al ex alcalde y los ediles para que en el plazo de 15 días hábiles "reintegren, depositen o afiancen" dicha cantidad.

En concreto, el Tribunal exige de manera directa y solidaria el pago de 89.207,13 euros al ex alcalde Fernando Zamora y de 5.847,58 euros a la actual alcaldesa, la popular María Luisa Moya.