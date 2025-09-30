Solicitan a la Fiscalía de Sevilla investigar el brote de Covid y gripe en una residencia de La Algaba

La residencia de mayores donde ha tenido lugar el brote de Covid y gripe A en La Algaba.

La Asociación El Defendor del Paciente ha solicitado formalmente la intervención del Fiscal Superior de Sevilla, Luis Fernández Arévalo, para investigar de oficio el brote de gripe y Covid registrado en una residencia de mayores del municipio sevillano de La Algaba, donde han fallecido cuatro personas y otras 22 se han visto afectadas.

En el escrito remitido a la Fiscalía, la presidenta de la asociación, Carmen Flores califica de "gravísimo" el hecho de que residentes que no han salido del centro hayan resultado infectados y lamenta la "aparente falta de cumplimiento de la orden de vacunación vigente para este tipo de centros". "Nos preocupa enormemente la falta de cuidado y protección a los mayores, que además son personas con patologías severas y en situación de gran fragilidad", denuncia.

La solicitud se apoya en diversas normativas de ámbito estatal y autonómico, como la Ley General de Sanidad, la Ley 3/2024 de cuidados de larga duración en Castilla y León —que aunque no aplica directamente en Andalucía, se cita como referencia de buenas prácticas—, y la Ley 6/1999 de Atención y Protección a las Personas Mayores. "Entendemos que pueden existir responsabilidades penales además de administrativas, y que se deben tomar medidas contundentes, incluso el cierre del centro, si se confirman incumplimientos", añade.

Por su parte, desde la Consejería de Salud, su titular Rocío Hernández, ha confirmado este martes el aumento a cuatro en el número de fallecidos en el centro a causa de este brote, toda vez que la directora de la residencia afectada, Alba Sánchez, ha ofrecido una versión más tranquilizadora. Según explicó a los medios, tres de los fallecimientos se produjeron en el hospital y el cuarto caso corresponde a una mujer con patologías previas, sin que conste de forma efectiva que estuviera infectada por gripe A. Respecto a los 22 posibles contagios mencionados, aclaró que “no se les ha realizado cribado” y que actualmente “no hay residentes con fiebre, tos ni síntomas de gripe A”. “La situación está controlada y se siguen los protocolos”, afirmó.

La dirección del centro también señaló que las visitas de familiares no se han restringido, aunque el personal utiliza mascarilla como medida de prevención. “No estamos en pandemia, por lo que no podemos prohibir visitas”, indicó Sánchez.

Hernández ha aprovechado este brote para insistir en la importancia de la vacunación en residencias de mayores, recordando que el año pasado la gripe causó 350 muertes en Andalucía. “La vacunación es la herramienta más eficaz para prevenir la morbimortalidad en personas vulnerables”, declaró.