La directora de la residencia con el brote de Covid y gripe en La Algaba: "Todo está bajo control y la situación es tranquila"

La directora de la residencia de mayores de La Algaba donde se ha registrado un brote de Covid y gripe con cuatro fallecidos y 22 residentes afectados, Alba Sánchez, ha aclarado este martes que tres de los fallecimientos se produjeron en el hospital, mientras que el cuarto, una mujer residente en el centro, "tenía una patología de base", asegurando que "no hay constancia de forma efectiva que estuviera infectada por gripe A". "Los otros 22 que se dice que están contagiados o infectados tampoco podemos considerarlos como tales, puesto que no han salido ni se les ha hecho ningún cribado", ha declarado la directora.

Según ha detallado, en estos momentos "no hay nadie anotado con fiebre, tos o síntomas principales de lo que es la gripe A", y ha asegurado que "la situación está tranquila" y "todo se está controlando correctamente siguiendo los protocolos".

Respecto al funcionamiento interno del centro, ha señalado que no se han restringido las visitas de familiares y que la rutina se ha mantenido "con normalidad", aunque el personal ha utilizado mascarilla como medida de prevención. "No podemos obligar ni prohibir la visita a nadie, porque no estamos en pandemia. Se ha intentado cuidar de que esto no fuera a más", ha subrayado.

Horas antes, la consejera de Salud, Rocío Hernández, confirmaba la existencia de este brote durante el acto de inicio de la campaña de vacunación antigripal en un colegio de Sevilla. La titular de Salud afirmó que en la residencia se había registrado un brote de gripe A y Covid-19 que afectó a 22 personas y causó la muerte de cuatro, lo que llevó a reforzar las medidas de prevención, especialmente en entornos sociosanitarios.

Hernández ha insistido en la importancia de la vacunación en centros de mayores, recordando que el año pasado se registraron en Andalucía 350 muertes por gripe. "Es la herramienta más eficaz para prevenir la morbimortalidad en personas vulnerables", ha dicho, al tiempo que ha subrayado el papel clave de las medidas higiénicas, como el uso de mascarillas cuando haya síntomas y la higiene de manos.

La consejera también ha justificado el adelanto de la campaña de vacunación debido a que este año se han detectado casos de gripe A incluso durante el verano, y ha recalcado que se trata de enfermedades que "pueden agravar patologías previas".

En paralelo, el Gobierno andaluz ha iniciado la campaña de inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS), con la que se pretende vacunar a 50.000 lactantes. En su primera semana, se ha alcanzado una cobertura del 31,5 % de la población diana.

La Consejería de Salud no ha confirmado por el momento si se tomarán nuevas medidas en la residencia de La Algaba, mientras la dirección del centro insiste en que no existe un brote clínicamente confirmado y que la situación se encuentra estable.