El 55% de los restaurantes de Andalucía cierra por falta de planificación financiera: "La burocracia es el principal reto económico"

Abrir un negocio es una aventura llena de emoción para cualquier emprendedor. Sin embargo, también implica una serie de riesgos a los que es necesario hacer frente. En este sentido, la planificación financiera se convierte en un factor clave a la hora de alcanzar el éxito a largo plazo, y la ausencia de ella, sumada a los altos costes de apertura, supone el cierre del 55% de los restaurantes andaluces.

Así lo pone de manifiesto el Estudio sobre el Emprendimiento en la Restauración en España, elaborado por la plataforma de reservas online The Fork. Ha sido en el Centro Cultural La Térmica de Málaga donde ha tenido lugar un encuentro para abordar la rentabilidad del sector y presentar los datos regionales obtenidos. No obstante, el informe también alude a otros motivos de clausura, como no conseguir el número suficiente de comensales (23%), la ausencia de personal cualificado y su alta rotación (7%) o no haber realizado correctamente el estudio de mercado previo a la apertura (4%).

El 55% de los restauradores andaluces cierra por falta de planificación financiera

Del estudio también se desprende que "el 90% de los hosteleros se aventura a abrir un negocio por motivos personales, de desarrollo profesional y creatividad, frente a un 10% que lo hace por ganar dinero", indica The Fork en una nota de prensa. Sin embargo, desde que comienza este proceso, los emprendedores se encuentran con cuatro preocupaciones generalizadas: la competencia en el mercado (29%), la gestión de regulaciones y permisos (27%), los elevados costes de la apertura (25%) y la consecuente contratación de talento cualificado (13%).

Como podemos observar, son muchas las decisiones que se deben tomar desde el primer momento y la planificación es la mejor vía para afrontar los contratiempos venideros. En cualquier caso, "la burocracia es el principal reto económico" a la hora de obtener financiación. Así lo expresa el 64% de los hosteleros encuestados, mientras que la obtención de avales y la falta de historial crediticio para acceder a inversiones son otras consideraciones que muchos tienen en cuenta.

En el día a día: ¿qué preocupa a los hosteleros?

Ahora bien, la fase de prueba y error no termina al abrir sus puertas y, dentro de la actividad diaria de cualquier restaurante, se encuentran una serie de factores que determinar el porvenir del establecimiento. Así, el 25% estima que la gestión de las reservas y la atención al cliente es una de las principales dificultades a las que se enfrentan en su actividad cotidiana. Empata en cuanto a cifras con el control de calidad, mientras que la contabilidad financiera, el control del inventario y la gestión de personal se posicionan como otras de las tareas que requieren una atención más focalizada.

Finalmente, 7 de cada 10 sostienen que la gestión de las condiciones laborales supone la mayor preocupación en el áreas de recursos humanos; así como también la formación y el desarrollo profesional de los empleados. Abrir un restaurante y conseguir que funcione no es sencillo, requiere de mucho tiempo, dedicación y de una toma de decisiones que garantice lo que más estrés genera en muchos de ellos: que los clientes vuelvan y reserven más de una vez.