Dónde comer las mejores gildas de Sevilla, el aperitivo que se ha puesto de moda

Al Quite

Gilda de Al Quite

No cabe duda de que las gildas están de moda. Este pincho tradicional vasco, concretamente de la zona de San Sebastián, que se hace a base de guindillas en vinagre, del tipo piparras, anchoas y aceitunas, está revolucionando la gastronomía española y cada vez es más común ver a alguien tomándolas en la terraza de algún bar, tanto en País Vasco como en otros lugares de España.

Tan es así que ya son varios los establecimientos sevillanos que se han decidido sumar a la moda por este aperitivo de sabores intensos y lo han acabado incorporando a sus cartas, aunque algunos de ellos ya lo hacían desde hace tiempo. A pesar de que no son tan comunes como las aceitunas, los altramuces o las almendras fritas, en la hispalense hay algunos bares en los que es posible degustar unas buenas gildas, algunas de hechas con una receta versionada de las mismas. Estos son los bares, abacerías y cervecerías sevillanas en los que podrás tomar las mejores gildas de la ciudad:

Bodega Amores 1970

Ubicada en la calle Diego Angulo Íñiguez, número 4, de Sevilla, esta bodega es famosa por sus gildas de gambas además de por sus múltiples tapas que se pueden acompañar con unos generosos vinos. Entre sus muchas opciones hay montaditos, caracoles en temporada, guisos como caldereta al oloroso, algunas comidas más tradicionales como espinacas con garbanzos y diferentes tipos de chacinas y de aliños. Las gildas de esta bodega se hacen a base de aceitunas, gambas frescas y pimiento morrón. Toda una delicia para acompañar a una cerveza o a un vaso de vino, especialmente cuando llega el calor a la ciudad.

Bar Clemente

Servidas sobre un plato que simula la base de una lata de anchoas, las gildas del Bar Clemente se elaboran a base de aceitunas, piparras, anchoas y tomate seco, siguiendo la receta clásica de este tipo de aperitivos. Y es que si hay algo que caracteriza a este bar del barrio de San Lorenzo son sus gildas, como bien indican ellos mismos en su perfil de redes sociales.

En el establecimiento también se pueden degustar otros aperitivos fríos como almendras fritas, queso o chacinas, y algunas opciones calientes como montaditos, croquetas o diferentes tipos de guisos en formato tapa. El Bar Clemente se encuentra en la calle Eslava, número 5.

Bar Abacería A Granel

En esta abacería vermutería de la calle León XIII, número 5, se pueden degustar tanto diferentes tipos de chacinas como las tradicionales gildas hechas a base de aceitunas, anchoas y piparras que se pueden combinar con su famoso vermut casero. Y es que en este establecimiento es posible comprar a granel desde diferentes tipos de vinos y licores hasta quesos y chacinas.

Todo esto sin dejar de lado que cuenta con algunas mesas en la terraza en las que se puede disfrutar en el momento de algunas de las tapas que ellos mismos preparan, entre las que hay opciones frías, guisos tradicionales y caracoles en temporada.

Cervecería Al Quite

Este establecimiento se define como una cervecería tradicional con aperitivos especiales y entre todos ellos, no podían faltar las gildas, hechas de la manera más clásica: aceitunas, anchoas y piparras. En Al Quite cuentan, además de las gildas, con algunas tapas como las espinacas con garbanzos o los torreznos y con otras opciones propias de una abacería, entre las que destacan las tostas de carne mechá, el tomate aliñado, diferentes tipos de chacinas o las gambas blancas. Al Quite se encuentra en la calle Canalejas, número 10.

Bodega Góngora

Las gildas con anchoas de Bodega Góngora se han convertido en uno de los clásicos de uno de los establecimientos con más solera de Sevilla. En él se pueden degustar desde tapas como las gambas al ajillo, las coquinas, la ensaladilla rusa o los chipirones a la plancha hasta diferentes tipos de vino que hacen el maridaje perfecto para acompañar cada una de sus comidas.

No se quedan atrás el salmorejo, las pavías de bacalao, tortillitas de camarones o las espinacas con garbanzos. Bodega Góngora es un acierto seguro si se quiere degustar lo más tradicional de la gastronomía sevillana en un bar de los de toda la vida. Está en la calle Albareda, número 5.