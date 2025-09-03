Más de 89.300 menores de tres años comienzan el curso en Infantil en Andalucía

Un total de 89.382 menores de tres años inician este miércoles el curso 2025/26 en las escuelas y centros de Educación Infantil de Andalucía, según los datos de matriculación aportados por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

La cifra supone 923 escolares más que en las mismas fechas del curso anterior. Por edades, se contabilizan 6.110 menores de cero años, 34.749 de un año y 48.523 de dos años. La Consejería recuerda que la matriculación en el primer ciclo de Infantil permanece abierta durante todo el curso escolar.

Este año destaca la gratuidad del servicio socioeducativo en el tramo de dos años, tanto en escuelas de titularidad de la Junta como en los centros adheridos al programa de ayudas a las familias, con una inversión de 40 millones de euros. En total, el Gobierno andaluz destina 290 millones en ayudas a familias, lo que supone 107,3 millones más que en 2018, un incremento del 58 %. El presupuesto global del ciclo de 0 a 3 años supera así los 400 millones de euros.

Previsión de escolarización

La Consejería estima que la escolarización superará los 103.000 niños y niñas a lo largo del curso. Para ello, se han ofertado 124.425 plazas en una red de 2.197 centros, 289 más que en 2018.

En cuanto a la tasa de escolarización, se prevé alcanzar el 58,6 %, 14 puntos por encima de 2018 y muy por encima de la media nacional (49,2 %). Con estos datos, Andalucía se consolida como una de las comunidades con mayor porcentaje de alumnado escolarizado de 0 a 3 años, superando las recomendaciones de la Unión Europea (33 %).

Dos modelos en convivencia

Durante el curso 2025/26 conviven dos sistemas:

Cero y un años , con servicios y bonificaciones vinculadas a la renta.

, con servicios y bonificaciones vinculadas a la renta. Dos años, con gratuidad total del servicio socioeducativo y bonificaciones en comedor, aula matinal y de tarde.

El precio por alumno de este servicio es de 240,53 euros, coste asumido en su totalidad por la Junta. Los centros abrirán de lunes a viernes no festivos durante todo el año, salvo agosto, en horario de 07.30 a 17.00 horas, con un máximo de ocho horas de permanencia.

Calendario y carácter educativo

El régimen ordinario de clases comenzará el tercer día hábil de septiembre y concluirá el penúltimo día hábil de julio. La Junta subraya que la Educación Infantil en Andalucía es una etapa de carácter educativo y voluntario, no solo asistencial.