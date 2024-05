Alerta en Andalucía por restos de soja y frutos de cáscara en complementos alimenticios

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), perteneciente al Ministerio de Consumo, ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) de varias notificaciones de alerta trasladadas por las autoridades sanitarias de Andalucía en relación a la posible presencia de restos de soja, sulfitos, mostaza y frutos de cáscara no incluidos en las etiquetas de tres complementos alimenticios.

Según la información disponible, los tres complementos se han distribuido en las comunidades autónomas de Andalucía, Canarias, Valencia y Extremadura, aunque no es descartable que pueda haber existido redistribuciones desde las anteriores a otras comunidades autónomas.

La Aesan ha advertido de la posible presencia de trazas de soja, sulfitos, mostaza y frutos de cáscara no incluidos en el etiquetado en el complemento Creatine monohidrate pro de la marca Zeronutrition, en el lote M050324A con fecha de consumo preferente al 26/06/2025 y comercializado en envase de plástico 300 gramos.

Según la información disponible, recopilada por Europa Press, la distribución inicial ha sido a la provincia de Málaga, si bien no se descarta que desde la provincia malagueña se haya distribuido a otros lugares. Como medida de precaución, se recomienda a las personas alérgicas a la soja, los sulfitos, la mostaza o los frutos de cáscara que tengan el producto mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo, aunque el consumo de este producto no comporta "ningún riesgo" para el resto de la población.

La Aesan también ha emitido una alerta relativa a la posible presencia de trazas de mostaza no incluido en el etiquetado en el complemento Just isolate whey 90% de la marca Iron suplements. Se trata del lote de lote M120324D, con fecha de consumo preferente al 15/06/2025, aparte del lote V220923C, con fecha de consumo preferente al 30/09/2025, en el envase de 2.000 gramos.

Según la información disponible, la distribución inicial se ha producido a la provincia de Alicante, pero no es descartable que puedan existir redistribuciones a otros lugares. Como medida de precaución, se recomienda a las personas alérgicas a la mostaza. Como en el caso anterior, el consumo de este complemento no afecta a las personas que a las que no les produzca reacción la mostaza.

La Aesan ha emitido una tercera alerta, notificada por las autoridades sanitarias andaluzas, relativa a la posible presencia de trazas de soja no incluido en el etiquetado en el complemento BCAA+GLUTAMINE de la marca Iron suplements, comercializado en envase de plástico con producto en polvo de 400 gramos. El lote afectado es el X210224D con fecha de consumo preferente al 31/10/2025.