Alumnos del Polígono Sur muestran los resultados de su aprendizaje con el proyecto "Robotízate" de la ETSII

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSII), en el campis universitario de Reina Mercedes, ha acogido recientemente una mini feria de robótica en el marco del proyecto "Robotízate: Promoviendo STEM en el Polígono Sur con enfoque de género"; financiado por la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Sevilla en la Convocatoria de Ayudas para Actividades y Proyectos de Cooperación al Desarrollo del curso 2022-2023.

En este proyecto, según ha informado Betsaida Alexandre, coordinadora del mismo, once estudiantes de diferentes grados de la ETSII han puesto en práctica sus conocimientos sobre robótica y los han trasladado a alumnos de quinto y sexto de Educación Primaria de los colegios públicos Paz y Amistad, Andalucía y Manuel Altolaguirre del Polígono Sur.

En esta última actividad de mini feria de robótica, un grupo de niñas y niños objeto de esta formación por parte de los estudiantes de la ETSII expusieron el resultado de su aprendizaje, gracias a este proyecto.

La actividad contó con la presencia de la vicerrectora de Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad y Cooperación, Ana María López Jiménez, quien de primera mano pudo escuchar al alumnado y docentes participantes en esta iniciativa.

La vcerrectora destacó la importancia de dar a conocer a la comunidad universitaria y a la sociedad en general las diversas iniciativas que emprende la US en varias de sus facultades y escuelas."Necesitamos que el trabajo de nuestra institución sea visibilizado. La US desarrolla numerosos proyectos en beneficio de la sociedad, especialmente en barrios vulnerables como el Polígono Sur. Lamentablemente, la colectividad no conoce todo lo que hacemos y el impacto positivo que generamos en nuestro entorno, por tanto es necesario que el PDI, PAS y estudiantado contribuyan a dar una mayor difusión del trabajo que se realiza", indicó.

La Vicerrectora tuvo la oportunidad de conversar con los estudiantes de la ETSII que participaron en el proyecto, quienes compartieron sus vivencias y aprendizajes, destacando el impacto que a nivel personal y profesional ha supuesto esta experiencia, gracias a la cual no sólo han reforzado sus conocimientos en el campo de la informática, sino desarrollado habilidades transversales fundamentales, haciéndolos más conscientes de su responsabilidad como futuros profesionales al servicio de la sociedad.