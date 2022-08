Andalucía baja hasta 334 los casos activos de la viruela del mono

Según la Junta de Andalucía, la comunidad presenta 334 casos activos de viruela del mono, 94 en investigación y 209 descartados que se han declarado a la Red del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA). Asimismo, 206 casos antes confirmados ya están inactivos.

Por provincias, Málaga, con 133 casos activos, es la provincia con más personas contagiadas. En el polo opuesto se encuentra Almería donde no se han comunicado casos.

La viruela del mono tiene 49 personas contagiadas en Cádiz, 22 en Córdoba, 19 en Granada, 11 en Huelva, 3 en Jaén, 133 en Málaga y 97 en Sevilla.

La Consejería de Salud confirmó la primera muerte en Andalucía, concretamente un hombre de 31 años en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, por meningoencefalitis, cuyo caso está siendo estudiado por su asociación a la infección por viruela del mono.

El fallecido en Andalucía es la segunda muerte por viruela del mono en España, tras haber notificado el Ministerio de Sanidad una que se registró en la Comunidad Valenciana.

En total en España, 120 casos han sido hospitalizados y dos de ellos ya han fallecido, según ha precisado Sanidad, que ha comunicado la información a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión Europea.

Estudio de la transmisión por el aire de la viruela del mono

Hasta ahora se conoce que la viruela del mono no se transmite fácilmente entre las personas, y además, este contagio ocurre a través del contacto con fluidos corporales, ampollas, boca o garganta. Sin embargo, recientemente se ha descubierto que la viruela del mono se puede transmitir a través del aire, con gotitas respiratorias que viajan a pocos metros. Aún así, no se trata de un modo de transmisión particularmente eficiente. Todavía no se ha documentado transmisión aérea, como con la covid-19, y es algo que está en el punto de mira de los científicos.

En esta dirección, el virólogo y profesor de inmunología clínica en la Universidad San Pablo CEU de Madrid, Estanislao Nistal, asegura que este tipo de virus "puede también contagiarse a partir de restos biológicos de una persona infectada, que sean depositados en superficies y mediante partículas aéreas", pero concluye que "su transmisión es menor que la mediada por contacto directo”.

Asimismo, el director del centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes, Juan José Badiola, explica que los aerosoles no son del calibre de la covid-19 por lo que la transmisión sería "en espacios cortos".

Otro estudio, en este caso el liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), refleja que el ADN viral se puede detectar en diferentes muestras clínicas de pacientes infectados por la viruela del mono, incluyendo saliva y semen. Sin embargo, en el momento del diagnóstico, se detectó la mayor carga viral de todas en las lesiones cutáneas de los pacientes.