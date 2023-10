Andalucía puede perder el 19% de las lluvias y aumentar 1,8 grados su temperatura

Las precipitaciones podrían desplomarse en Andalucía hasta un 19% a finales de este siglo si se mantienen las actuales políticas globales de descarbonización y las temperaturas podrían aumentar 1,8 grados centígrados para 2050, según un estudio del laboratorio de ideas Oikos sobre las consecuencias económicas del cambio climático.

Sin embargo, en un escenario de acción inmediata y ordenada que lograse alcanzar los objetivos de París, la caída de las precipitaciones en Andalucía se limitaría a un -1,4% a finales del presente siglo y el aumento de las temperaturas en 2050 sería de 1,3 grados, según este trabajo del que ha informado Oikos, entidad liberal en defensa del medio ambiente.

El informe parte de los análisis realizados por prestigiosas entidades, entre ellas la Network for Greening the Financial System (NGFS), el grupo de trabajo de los principales bancos centrales y científicos climáticos, que establece escenarios que oscilan entre las políticas actuales de descarbonización, una transición desordenada y fragmentada y una acción inmediata y ordenada que lograse alcanzar los objetivos de París.

De mantenerse las actuales políticas globales de descarbonización, la mayor vulnerabilidad de España ante la inacción climática podría causar una caída en el PIB de hasta el 4,4% en 2050, que se quedaría en una reducción del 3,3% en el escenario de descarbonización desordenada y en el 1,5% en el supuesto de que se acometiera una transición ordenada, alertan.

Esta merma del PIB se acentuaría, según estas proyecciones, a lo largo de la segunda mitad del siglo y podría alcanzar el 7% del PIB en el caso de la inacción climática. Los cálculos contenidos en el informe recogen también un impacto inflacionario provocado por el efecto del despliegue y aumento del precio a las emisiones, que eleva el coste de la energía, que oscila más de 3 puntos en función de los escenarios y sería más pronunciado en una transición desordenada y fraccionada, en el que los precios podrían aumentar hasta un 6%.

El informe constata asimismo múltiples ramificaciones e impactos de segundo orden, que podrían incluir rupturas en las cadenas de suministros o crisis migratorias con un potencial impacto de desestabilización política tanto en la UE como en otras regiones del mundo, según este laboratorio de ideas. En términos climáticos, los impactos se acelerarían a partir de 2030 y, si se mantienen las actuales políticas globales de descarbonización, la temperatura media aumentaría 3 grados en la mayoría de las comunidades hasta llegar al año 2100 e iría acompañada de una reducción de las precipitaciones de hasta el 19% en regiones como Andalucía.