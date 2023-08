La inminente ola de calor puede dejar máximas de hasta 47 grados en la provincia de Sevilla

España se prepara para recibir una nueva ola de calor de 2023 a partir de este domingo. Y cuando el país lo pasa mal, Sevilla lo pasa peor, porque es una de las provincias donde los termómetros más acostumbrados están a ser forzados hasta unos extremos inaguantables. El caso es que la próxima semana tiene una pinta tan tórrida y horrible que este sábado, que no va a hacer precisamente frío, será un día hasta agradable comparado con lo que vendrá después. La Agencia Española de Meteorología (Aemet) pronostica desde ya que en la capital se alcanzarán los 45 grados el jueves y que en otras localidades, como Écija o Lora del Río, rondarán máximas de hasta 47. Y eso no sólo de día. Las noches también serán tremebundas y con temperaturas muy por encima del umbral del sueño, de hasta 26 grados.

Por empezar con lo más próximo, este sábado en Sevilla capital no será recomendable estar al aire libre casi desde el mediodía (se superará el listón de los 30 grados a partir de las once de la mañana) hasta más allá de la caída del sol (31 grados a las once de la noche), Y sin embargo será una jornada mucho menos desagradable de las que se avecinan después. Con el aviso amarillo aún vigente, la máxima en la ciudad será de 38 grados y por la noche se habrá dormido con toda normalidad (19 de mínima).

La situación empezará a empeorar el domingo. Para empezar, la Aemet ya pinta de naranja el mapa de la Campiña sevillana y este aviso significa que el calor será muy alto entre la una de la tarde y las nueve de la noche, con máximas por encima de los 40 grados. En Lebrija, Utrera o Lora del Río, por ejemplo, alcanzarán los 43; en la capital o en Écija, 42; en Carmona o en Morón de la Frontera, 41.

La Sierra Sur y la Sierra Norte son las únicas excepciones. Mantendrán el aviso amarillo porque tampoco se librarán del intenso calor, pero la máxima en las dos comarcas se quedará en los 38 grados.

A partir del lunes, más y peor. En Sevilla capital no se llegará a tanto como en otros puntos de la provincia, pero el calor será cada vez más insoportable: 43 grados el lunes y el martes, 44 el miércoles, 45 el jueves... Y las mínimas irán en consonancia a partir del martes: 24 grados ese amanecer, 26 al siguiente o 25 el jueves, según los pronósticos de Aemet a día de hoy. Los índices ultravioleta, además, oscilarán entre 9 y 10 durante toda la semana, es decir, con valores muy altos.

En Écija, según la previsión del jueves 10, llegarán a 11. O sea, extremadamente altos. La sartén de Andalucía hará honor a su nombre ese día, después de que en la primera mitad de la semana vaya a la zaga de Sevilla capital (41 el lunes, 42 el martes y 44 el miércoles). El jueves, la mínima ya alcanzará los 26 grados y la máxima puede irse ni más ni menos que a los 47, según predice la Aemet. En semejantes circunstancias no hay que descartar que se active el aviso rojo. Y lo mismo puede decirse de Lora del Río, donde se prevén 47 grados el miércoles y el jueves (y 25 de mínima).

Por encima de la temperatura tope que se vivirá en la capital de la provincia también habrá otras localidades. En Morón de la Frontera, por ejemplo, se acercarán a los 46 grados el miércoles. Y en Utrera disfrutarán de esa calor tanto el miércoles como el jueves.