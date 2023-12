Andalucía recomienda la mascarilla y la vacunación ante el repunte de los virus respiratorios

La Consejería de Salud ha constatado un aumento de las atenciones en Urgencias y los ingresos por una mayor presencia de gripe o Covid-19. Por este incremento, Salud ha aconsejado tomar medidas preventivas, como el uso de mascarilla cuando haya síntomas, y ha animado a la población a que se vacune contra ambas enfermedades, ya que la actual tasa es "baja".

La consejera de Salud, Catalina García, ha detallado que "el número de urgencias con respecto a la semana anterior ha aumentado un 6%" y el de hospitalizaciones "un 3%". Sin embargo, ha matizado que "el pico de alta frecuentación en Andalucía no se espera "hasta después de las fiestas de Navidad", a "mitad-finales de enero".

García ha vinculado el incremento de casos a la llegada del frío y a las por las fiestas navideñas, con una mayor interacción social. Por ello, tras señalar que "los virus respiratorios tienen una transmisión muy rápida y sencilla", ha recomendado volver a usar la mascarilla cuando haya "síntomas de infección respiratoria" y siempre en el caso de los mayores, "aunque no la tengan, para protegerse de personas que en ese momento no tienen unos síntomas, pero pueden tener una infección respiratoria".

Bajas tasas de vacunación en adultos

A ello ha sumado la protección que ofrece la vacunación. "Todavía estamos a tiempo. La vacuna que hoy puedes ponerte en una semana ya está generando inmunidad y en dos semanas tienen la inmunidad completa", ha destacado, no sin añadir que las tasas de vacunación de gripe y de covid están "bajas todavía". "Hemos llegado ahora, a mayores de 60 años, al 55% en tasa de vacunación (de gripe), bajita. Y mayores de 85, si es verdad que estamos en un 75%. Y, si hablamos de Covid, en mayores de 60 estamos en el 39%, muy bajito, y en un 56% en mayores de 85", ha detallado.

Donde sí hay una "tasa de vacunación récord" es en la vacunación de bronquiolitis en menores, con un 92%. Al hilo, ha apuntado que actualmente en Andalucía hay "ingresados solo 50 niños" por esta enfermedad cuando en la misma fecha del año pasado eran 300. "Ahí vemos acción-reacción; es decir, se ha vacunado a los niños y desciende la enfermedad grave. No es que no tengan la bronquiolitis, pero sí desciende la enfermedad grave y los niños no necesitan hospitalización", ha comentado la consejera.

Nueva jornada de vacunación sin cita en niños

La consejera ha anunciado que su departamento prepara para el 3 de enero una nueva jornada de vacunación sin cita para niños de entre seis meses y cinco años, "aprovechando que algunos padres y madres en esas fechas pueden estar de vacaciones", tras constatar que el pasado miércoles "se vacunaron 2.700 niños" en la primera convocatoria para este segmento de población, cuando en "un día normal se vacunan 700". Por ello, el 3 de enero habrá otro día de vacunación sin cita, "aprovechando que algunos padres y madres en esas fechas pueden estar de vacaciones".

Por otra parte, preguntada por la subida de ventas de test de gripe y covid, García ha considerado que "esa fórmula para prevenir está también muy bien", porque cuando da positivo, ya se "sabe qué recomendaciones y qué medidas debe tomar para no contagiar".