El Ayuntamiento y Emasagra instalarán grifos en 32 colegios para disminuir el déficit hídrico

El Ayuntamiento de Granada y la empresa mixta Emasagra han firmado este jueves un protocolo para iniciar una campaña de instalación de grifos de caudal limitado en 32 centros escolares de la capital para ahorrar agua, completando así la colocación en todos los centros escolares públicos, y concienciar a los más pequeños de la importancia de mantener hábitos responsables en el consumo, una actuación que se engloba dentro del plan de acción contra el déficit hídrico.

La alcaldesa de Granada , Marifrán Carazo, ha señalado en una nota de prensa que, "ante la situación excepcional" por "los efectos contraproducentes de las emergencias climáticas que han generado episodios preocupantes de estrés hídrico, cualquier medida que se adopte encaminada a combatir la precariedad del agua es importante".

Por ello, el Ayuntamiento de Granada, en sintonía con las campañas de sensibilización que lleva a cabo la empresa de abastecimiento y saneamiento y en paralelo a las medidas que se han adoptado dentro del plan de acción contra el déficit hídrico, ha puesto en marcha, de la mano de Emasagra, un plan de instalación de grifos de caudal limitado en los centros escolares de la capital.

El objetivo es "implicar en esta batalla contra la sequía a los más pequeños y que desde edades tempranas sepan contribuir, junto a sus familias, a reconocer el valor del agua", ha asegurado Marifrán Carazo, alcaldesa y presidenta de Emasagra.

Este protocolo, que coincide con la celebración como cada 22 de marzo del Día Mundial del Agua, permitirá la colocación de 608 grifos, tanto en modelo rosca como en monomando, en un total de 32 colegios de la capital, con una inversión cercana a los 20.000 euros."Con ello, se pretende una rebaja sensible del consumo y dar un primer paso, muy importante, en la concienciación social de los escolares. En la actualidad, la media de consumo por habitante en Granada se sitúa en 123 litros, cifra que hemos de tender a reducir para frenar en la medida de lo posible el descenso en la reservas de los embalses de los que nos abastecemos", ha detallado la alcaldesa."Es cierto que la situación en Granada, en relación con otras capitales andaluzas, no es tan preocupante, pero no hay que bajar la guardia porque seguimos en situación de alerta, según las fases establecidas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir", ha indicado el director-gerente de Emasagra, Carlos Torres, en nombre de la empresa participada por el Ayuntamiento de Granada e Hidralia.

Así, "a pesar de que las últimas lluvias registradas --en lo que llevamos de año hidrológico se han alcanzado los 275 litros por metro cuadrado-- han aliviado a los embalses que nos abastecen, Canales y Quéntar, continuamos con una situación excepcional y con los niveles de los embalses muy bajos en comparación con años anteriores", ha agregado Torres."No obstante, en este contexto, la implicación de los escolares es muy importante, para que desde edad temprana sepan reconocer e interpretar el valor del agua en un escenario complejo que exige medidas contundentes para ahorrar y nunca derrochar", ha señalado Carazo

Por eso esta campaña "va dirigida a colegios para que, en la fase de formación y educación, se tome conciencia del valor del agua y de su trascendencia presente y futura para la salud, el bienestar y el medio ambiente", ha concluido.