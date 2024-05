El Consejo del Movimiento Ciudadano urge que "se regularicen las concesiones municipales para hostelería"

El Consejo del Movimiento Ciudadano en Córdoba ha dirigido escritos a la Gerencia de Urbanismo y a las áreas de Infraestructuras, Seguridad y Gestión del Ayuntamiento, urgiendo a que "se regularicen las actividades hosteleras que ocupan equipamientos públicos mediante concesión municipal y que no cumplen las cláusulas del pliego, bien por obras realizadas sin autorización, bien por ocupar más espacio público del permitido y por el que se paga un canon muy reducido, o por no haber cumplido parte de las contrapartidas exigidas", a lo que han añadido que "incluso las instalaciones eléctricas, de toldajes, carpas, etc. deberían ser motivo de inspección de forma subsidiaria".

Según han indicado desde el Consejo en una nota, "en el caso de la antigua caseta de feria del Círculo de la Amistad, en los jardines de la Victoria, actual Mercado Victoria, se han realizado obras de ampliación que han supuesto que hasta árboles de los jardines han quedado dentro del negocio, incluso se han levantado construcciones adosadas que incrementan la edificabilidad permitida".

Asimismo, han comentado que "ocupa de forma continua espacio de jardín, sin que conste permiso de Parques y Jardines, que no estaba dentro de la concesión", de manera que "si intenta ser una terraza con veladores, debe retirarse diariamente --lo que no sucede-- y pagar la tasa oportuna".

En este sentido, han manifestado que "la opción de instalación permanente sólo es posible mediante ampliación de la concesión y pago de un canon superior al que ahora abonan por ser una actividad lucrativa".

También, han mencionado que "el segundo caso es el del ala dedicada a negocio hostelero en la antigua estación de Renfe, actualmente Kamaleónica, que ocupa zona del jardín de Adolfo Suárez de forma permanente".

Como en el caso anterior, "si pretende ser una terraza con veladores, tiene que permitir el paso, recogerse diariamente y pagar la preceptiva tasa", han apuntado, para agregar que "si ocupan permanentemente la zona de jardín, tal y como sucede, al margen de necesitar permiso de Parques y Jardines, sólo es posible si se amplía la concesión y se abona un canon mayor por la actividad lucrativa que desarrolla".

Por otro lado, han dicho que "el kiosco situado en el Balcón del Guadalquivir, actual Restaurante Mirador del Río, tenía entre sus obligaciones de la concesión invertir en la recuperación del avión y entorno ubicado junto a él", de forma que "ha pasado tiempo más que suficiente y es obvio que esa inversión no se ha realizado y que, por tanto, se ha incumplido el pliego de condiciones", han declarado."Más aún, se han desentendido del avión y el peligro que supone", han remarcado desde el Consejo, que también considera que "el Ayuntamiento debería tomar una decisión sobre el segundo kiosco, antiguo Fidias, que presenta un estado de abandono y destrozo absolutamente indigno y que supone un peligro latente".