Crespo niega que el Gobierno andaluz esté planeando la autovía de Doñana

La consejera de Agricultura y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha dejado claro este miércoles que el Gobierno andaluz "nunca va a estar a favor de nada que perjudique al espacio natural de Doñana". "No existe ningún proyecto" de autovía entre las provincias de Huelva y Cádiz, ha indicado Crespo en una comparecencia en una comisión del Parlamento.

La pregunta de Adelante Andalucía se justifica porque fue la Consejería de Fomento de la Junta la que rescató esta polémica vía. Este mismo mes, el director general de Infraestructuras, Enrique Catalina, dio alas al proyecto, al sostener que la autovía Huelva-Cádiz estaría incluida en el futuro Plan de Infraestructuras del Transporte y la Movilidad 2021-27 (Pitma). El PP onubense también ha sido partidario de esta autovía que, sin embargo, nunca contaría con el respaldo de la Unión Europea y sí con una segura demanda ante los tribunales.

Fomento calculó el coste de la autovía en 500 millones de euros. No se trataría del mismo trazado original, que pasaba por el cordón dunar del parque nacional y que ya fue rechazado en la década de los ochenta del siglo pasado, sino por otro que pasa alrededor del actual espacio natural, extensión de los parques naturales y nacionales. Sin embargo, la Unión Europea es muy celosa de las alteraciones en la corona de Doñana. Así lo ha demostrado con la sobreexplotación del acuífero, el dragado del puerto de Sevilla y el almacenamiento de gas natural.

Carmen Crespo ha reiterado durante su comparecencia que "el Gobierno andaluz al completo nunca va a estar a favor de nada que perjudique a Doñana", un espacio que ha llamado a "defender en positivo, porque fuera de nuestras fronteras tiene que aparecer como un espacio cuidado" . Sobre el proyecto de autovía Huelva-Cádiz, la consejera ha apuntado que "es muy difícil informar de algo que no existe", ya que "a día de hoy no hay proyecto de qué hablar" y sólo "declaraciones que no van más allá", lo cual "nos deja poco margen para seguir hablando" sobre esta cuestión.

En todo caso, ha querido dejar claro que la administración andaluza se dota de instrumentos que permiten conocer 'a priori' elementos que pueden afectar al medio ambiente, y en esa línea ha recordado que proyectos como el de la citada autovía tendrían que someterse a una Autorización Ambiental Unificada, así como que la Consejería con las competencias de medio ambiente tendría que pronunciarse de forma previa a su ejecución con informes "vinculantes", al igual que "habría que escuchar" al propio parque natural de Doñana.

Además, ha apuntado que "cualquier cuestión de este tipo también requiere de la participación pública", algo que está regulado y se canaliza a través del trámite de información pública al que se debería someter el proyecto.

La diputada de Adelante María García ha apuntado que no le tranquiliza que la consejera diga que el actual Gobierno andaluz nunca va a estar a favor de algo que perjudique a Doñana "cuando salen declaraciones" sobre volver a poner sobre la mesa la "amenaza" de dicha autovía por el "coste ecológico y medioambiental" que acarrea y "sólo para ahorrar 15 minutos de tiempo para viajar de Cádiz a Huelva" . Ha apuntado que "el riesgo que tiene Doñana con este proyecto es una amenaza importante que debemos reconsiderar", porque el citado espacio natural, al que ha definido como "joya", constituye para Adelante "un símbolo de nuestra identidad colectiva" que "es necesario y urgente conservar", y sobre el que se ciernen "muchos riesgos y amenazas", como la "sobreexplotación" de acuíferos, los incendios, la reapertura de la mina de Aznalcóllar o el proyecto de almacén de gas natural.

En contra de la valoración pesimista de Adelante Andalucía, Carmen Crespo ha defendido que el parque natural "está ahora mismo en las mejores manos que nunca", y desde la Unesco "se ha felicitado" recientemente a Doñana "por los esfuerzos realizados por la mejora de la gestión", por lo que ha pedido "tranquilidad" al respecto reiterando el "compromiso" del actual Gobierno andaluz con la conservación del espacio.

La conexión entre las provincias de Cádiz y Huelva mejorará cuando se termine la SE-40, la autovía que rodeará el núcleo metropolitano de Sevilla. Si se descarta, y así parece la vía por la costa, la nueva autovía del interior sólo supondría ganar unos 20 minutos de duración. El plan publicado este mes indica que, de existir, partiría desde Lebrija en dirección a Villamanrique a través de un puente sobre el Guadalquivir.